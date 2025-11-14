SSV Weilerswist reist zum TuS Mechernich

Am Sonntag steht für den SSV Weilerswist die letzte Aufgabe der Hinrunde an – und die führt die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske zum TuS Mechernich. Beide Teams gehen mit sehr unterschiedlichen Gefühlen in das Duell auf dem Kunstrasenplatz am Schulzentrum Mechernich.

Dank dieses späten Doppelschlags steht der SSV aktuell auf einem starken dritten Tabellenplatz. Genau diesen gilt es nun am letzten Spieltag der Hinrunde zu verteidigen, um über die Winterpause „unter den Top 3“ zu überwintern.

Der SSV Weilerswist reist mit ordentlich Selbstvertrauen an. Am vergangenen Sonntag feierte man einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den SV Sötenich – beide Treffer fielen dabei in der Nachspielzeit.

TuS Mechernich: Wiedergutmachung gefordert

Weniger erfreulich verlief der letzte Spieltag für den TuS Mechernich. Das Auswärtsspiel beim TuS Vernich ging deutlich mit 2:5 verloren.

Für die Hausherren ist ein Heimsieg daher fast schon Pflicht, möchte man den Anschluss zur Spitzengruppe der Kreisliga A nicht verlieren.

Direkter Vergleich

Ein Blick in die Statistik zeigt ein enges und traditionell umkämpftes Duell:

TuS Mechernich: 5 Siege

SSV Weilerswist: 4 Siege

2 Unentschieden

Historisch hat der TuS also knapp die Nase vorn – doch nach aktueller Form geht der SSV Weilerswist leicht favorisiert in die Begegnung.

Die Fans dürfen sich auf ein spannendes, intensives und möglicherweise richtungsweisendes Spiel freuen. Beide Mannschaften haben klare Ziele und wissen um die Bedeutung der Partie zum Hinrundenabschluss.

Schiedsrichtergespann

Geleitet wird die Partie vom Unparteiischen Philipp Maurice Kleber. An den Seitenlinien assistieren Ihm seine Assistenten Alexander Ecke, sowie Philipp Effen

Dem Schiedsrichterteam wünschen beide Vereine ein gutes und faires Spiel.

Anstoß & Spielort

Sonntag, 16.11.2025 15:00 Uhr

Kunstrasen – Schulzentrum Mechernich, Feytalstraße