SSV Weilerswist reist zum SV Schwarz-Weiß Nierfeld Verlinkte Inhalte KL A Euskirchen Nierfeld Weilerswist

Am Sonntag, 28. September 2025, kommt es in der Kloska Arena in Gemünd-Müsgesauel zum Spitzenspiel der Kreisliga A. Bezirksliga-Absteiger SV Schwarz-Weiß Nierfeld empfängt den SSV Weilerswist. Beide Teams reisen mit Siegen im Gepäck an: Während Nierfeld beim TuS Vernich mit einem furiosen 9:2 ein Ausrufezeichen setzte, gewann Weilerswist zuhause knapp mit 2:1 gegen den TSV Schönau.

In der Tabelle liegt Nierfeld mit 12 Punkten auf Rang drei, Weilerswist folgt mit 10 Punkten auf Platz fünf. Besonders spannend: Die Gastgeber stellen mit 30 Toren in fünf Spielen die klar beste Offensive, während Weilerswist mit nur sechs Gegentoren eine der stabilsten Abwehrreihen der Liga stellt. Ein echtes Duell „Offensive gegen Defensive“ erwartet die Zuschauer also am Sonntag ab 15:15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in der Kloska-Arena. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Tim Kreuser und seinen Assistenten Hendrik Zart und Paul Herzet.