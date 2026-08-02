SSV Weilerswist meldet sich mit 4:2-Erfolg eindrucksvoll zurück

Gegen den Ligakonkurrenten SV SW Nierfeld präsentierte sich die Mannschaft von Cheftrainer Frederik Ziburske am Sonntagnachmittag in starker Verfassung und feierte einen 4:2-Erfolg. Im Vergleich zum ersten Turnierspiel entspannte sich die Personalsituation für den SSV deutlich. Mehrere Spieler, die am Freitagabend noch gefehlt hatten, kehrten in den Kader zurück und sorgten dafür, dass Trainer Frederik Ziburske wieder auf mehr Alternativen zurückgreifen konnte.

Nach der 1:4-Auftaktniederlage am Freitagabend gegen Gastgeber SSV Rot-Weiß Ahrem zeigte der SSV Weilerswist im zweiten Gruppenspiel des REWE Istas Cup die erhoffte Reaktion.

Entsprechend motiviert und konzentriert ging der SSV Weilerswist die Partie an und übernahm von Beginn an die Kontrolle.

Bereits in der 11. Minute wurde der engagierte Auftritt belohnt. Felix Kortholt, der im Auftaktspiel noch gefehlt hatte, setzte Firat Bagkan mit einem präzisen Zuspiel in Szene. Bagkan ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und brachte den SSV mit 1:0 in Führung.

Nur fünf Minuten später legte Weilerswist nach. Dennis Besirovic, der neue Kapitän des SSV, leitete den Angriff ein und bediente Felix Kortholt, der mit seinem ersten Saisontreffer auf 2:0 (16.) erhöhte.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff folgte bereits die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) war es erneut Felix Kortholt, der nach Vorarbeit von Firat Bagkan seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und den Spielstand auf 3:0 stellte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SSV zunächst hellwach. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Marius Hammes den Angriff vorbereitete und Maxim Zajcev mit seinem ersten Saisontor auf 4:0 (47.) erhöhte.

Der SV SW Nierfeld gab sich jedoch nicht auf und zeigte in der zweiten Halbzeit eine gute Reaktion. In der 60. Minute verkürzte Marlon Vogt auf 4:1.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Nierfelds Torhüter Henri Armin Urbig, der in der 87. Minute mit einem sehenswerten Treffer aus großer Distanz den 4:2-Endstand herstellte.

Am Ende stand für den SSV Weilerswist ein Erfolg, der nach der Auftaktniederlage ein wichtiges Zeichen setzte. Vor allem die starke erste Halbzeit bildete die Grundlage für den ersten Turniersieg beim diesjährigen REWE Istas Cup.

Nach dem Schlusspfiff zeigte sich Cheftrainer Frederik Ziburske SSV Weilerswist mit der Leistung seiner Mannschaft insgesamt sehr zufrieden und lobte insbesondere den Auftritt vor der Pause:

„Aus meiner Sicht war das eine sehr, sehr starke erste Halbzeit von uns, die den Grundstein für den Sieg gelegt hat. Es war insgesamt ein Spiel auf sehr hohem Niveau, in dem beide Mannschaften guten Fußball gezeigt haben. Wir haben in der ersten Halbzeit nahezu fehlerfrei gespielt – genau so, wie ich mir das vorgestellt habe.

In der zweiten Halbzeit waren wir dann etwas schwächer. Durch die Wechsel und vielleicht auch aufgrund der heißen Temperaturen haben sich einige Unkonzentriertheiten eingeschlichen. Dadurch war unser Spiel nicht mehr ganz so flüssig.

Wenn man die zweite Halbzeit isoliert betrachtet, geht sie mit 2:1 an Nierfeld, die das wirklich ordentlich gemacht haben.

Hervorheben muss man auch den zweiten Treffer von Nierfeld. Der Torwart hat mit einem Schuss fast von der Mittellinie getroffen – das war natürlich ein sehr sehenswertes Tor.

Unterm Strich haben wir aber genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Auf dieser Leistung können wir jetzt aufbauen.“

Am Ende feierte der SSV Weilerswist einen 4:2-Erfolg gegen den SV SW Nierfeld und setzte damit nach der Auftaktniederlage das erhoffte Ausrufezeichen. Grundlage für den ersten Turniersieg beim diesjährigen REWE Istas Cup war vor allem eine nahezu fehlerfreie erste Halbzeit.

Die Tore im Überblick:

1:0 (11.) Firat Bagkan

2:0 (16.) Felix Kortholt

3:0 (45.+1) Felix Kortholt

4:0 (47.) Maxim Zajcev

4:1 (60.) Marlon Vogt

4:2 (87.) Henri Armin Urbig