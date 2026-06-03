SSV Weilerswist: Kampermann und Zeyfiyanoglu verlängern

Der SSV Weilerswist kann die nächsten wichtigen Personalentscheidungen für die kommende Saison vermelden:

Sowohl Offensivspieler Luis Kampermann als auch Mittelfeldakteur Arda-Allen Zeyfiyanoglu haben ihre Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben und werden auch in der kommenden Saison das Trikot des SSV Weilerswist tragen.

Mit Luis Kampermann bleibt dem SSV Weilerswist ein talentierter Offensivspieler erhalten. Der 21-Jährige wechselte erst zu Beginn der laufenden Saison von der SpVg Balkhausen-Brüggen-Türnich nach Weilerswist und wird damit in der kommenden Spielzeit bereits seine zweite Saison beim SSV absolvieren.

Aktuell muss der Angreifer jedoch eine schwierige Phase durchstehen. Eine Sprunggelenksverletzung zwingt ihn zu einer vorzeitigen Saisonpause und setzt ihn bis zum Saisonende außer Gefecht. Trotz dieses Rückschlags blickt Kampermann optimistisch nach vorne und hat sich bewusst für eine weitere Zusammenarbeit mit dem Verein entschieden.

Die Gründe für seine Verlängerung liegen für den Offensivspieler klar auf der Hand. Er fühlt sich sowohl innerhalb der Mannschaft als auch im gesamten Vereinsumfeld sehr wohl und sieht beim SSV Weilerswist die idealen Voraussetzungen, um sich sportlich weiterzuentwickeln.

Auch seine persönlichen Ziele hat Kampermann bereits klar definiert:

„Ich möchte mich zu einem Stammspieler entwickeln und der Mannschaft mit so vielen Toren wie möglich helfen, damit wir gemeinsam die Ziele des Vereins erreichen.“

Das große Ziel für die kommende Saison formuliert der 21-Jährige ebenfalls unmissverständlich: Gemeinsam mit der Mannschaft soll der Aufstieg gelingen.

Zeyfiyanoglu will mit dem SSV den nächsten Schritt gehen

Auch Mittelfeldspieler Arda-Allen Zeyfiyanoglu wird dem SSV Weilerswist erhalten bleiben. Der 23-Jährige wechselte erst im vergangenen Winter vom B-Ligisten SSV Berzdorf nach Weilerswist und erfüllte sich mit diesem Schritt den Wunsch, wieder in der Kreisliga A auflaufen zu können.

Rückblickend erklärt Arda seine damalige Entscheidung so:

„Ich wollte noch einmal Kreisliga A spielen. In Berzdorf habe ich keine Entwicklung der Mannschaft gesehen, die mir das Spielen in der Kreisliga A ermöglicht hätte.“

Beim SSV Weilerswist fand sich der Mittelfeldspieler schnell zurecht. Besonders das familiäre Umfeld innerhalb des Vereins habe ihm die Eingewöhnung erleichtert. Von Beginn an fühlte sich Zeyfiyanoglu als Teil der Mannschaft und im Vereinsumfeld bestens aufgenommen.

Für die kommende Saison verfolgt der 23-Jährige klare sportliche Ziele. Er möchte sich dauerhaft im Team etablieren, sich einen Stammplatz erarbeiten und die Mannschaft bei den bevorstehenden Herausforderungen bestmöglich unterstützen.

Dabei richtet sich sein Blick bereits auf das große gemeinsame Ziel:

„Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft den Angriff auf den Aufstieg zu starten und dabei eine feste Größe im Team von Trainer Frederik Ziburske zu werden.“

Kontinuität als wichtiger Faktor

Mit den Vertragsverlängerungen von Luis Kampermann und Arda-Allen Zeyfiyanoglu setzt der SSV Weilerswist seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort.

Beide Spieler identifizieren sich mit dem Verein und verfolgen gemeinsam mit der Mannschaft das Ziel, in der kommenden Saison den Angriff auf die oberen Tabellenplätze und den Aufstieg zu starten.

Der Verein freut sich darauf, den gemeinsamen Weg mit beiden Spielern fortzusetzen und weitere wichtige Bausteine für die kommende Spielzeit bereits frühzeitig gesichert zu haben.