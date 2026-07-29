SSV Weilerswist II: "Mannschaft ist noch mal stärker geworden" Trainer Benjamin Hospelt peilt erneut eine Top-Platzierung an von red · Heute, 06:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marian Stanienda

Der SSV Weilerswist II blickt auf eine erfolgreiche Spielzeit in der Kreisliga C1 Euskirchen zurück. Nach dem dritten Platz im Vorjahr schielt die Mannschaft von Trainer Benjamin Hospelt nun nach oben – und peilt den Sprung ins nächsthöhere Unterhaus an.

Entwicklungsschritt belohnt In der vergangenen Spielzeit spielten die Weilerswister eine tragende Rolle im oberen Tabellendrittel. Am Ende landete die SSV-Reserve auf dem dritten Rang, wobei der Rückstand auf die begehrten Aufstiegsplätze lediglich sieben beziehungsweise acht Zähler betrug. Da das ursprüngliche Saisonziel damit sogar übertroffen wurde, zieht der seit 2023 amtierende Cheftrainer Benjamin Hospelt im Rückspiegel ein durchweg positives Fazit über das Abschneiden seiner Elf: „Da unser Ziel war, unter die ersten Fünf zu kommen, waren wir sehr zufrieden mit unserem Abschneiden. Die Entwicklung des Teams war noch mal ein guter Schritt nach vorne. Am Ende war zwar etwas mehr drin, aber die Mannschaft hat eine sehr gute Saison gespielt.“ Vorbereitung läuft bereits seit zwei Wochen Die Grundlagen für die anstehende Spielzeit werden bereits seit knapp zwei Wochen auf dem Trainingsplatz gelegt. Am 14. Juli bat der Coach seine Schützlinge zum offiziellen Aufgalopp. Bisher zieht das Kollektiv voll mit, auch wenn die heißeste Phase des Sommers erst noch bevorsteht. „Bis jetzt wird die Vorbereitung sehr gut angenommen.Bis jetzt klappt alles, aber die Vorbereitung ist ja noch lang“, berichtet Hospelt vom aktuellen Fitnesszustand.

Besonders hebt Hospelt die Integration des eigenen Nachwuchses hervor: „Durch die ehemaligen A-Jugendspieler konnten wir eine Verjüngung im Team durchführen. Diese haben sich sehr gut ins Team eingefügt und schon wichtige Rollen übernommen. Im Allgemeinen ist die Mannschaft noch mal stärker geworden.“ Eingespielter Stamm Auf dem Transfermarkt haben sich die Weilerswister punktuell verstärkt. Mit Ben Schmitz (Metternich) sowie Albin Kryeziu (Vernich) stießen zwei Spieler zum Kader dazu. Demgegenüber stehen zwei Akteure, die ihre Fußballschuhe endgültig an den Nagel gehängt haben: Alexander Hamm und Vitali Fuchs beendeten ihre aktiven Karrieren. Ansonsten bleibt das Gefüge komplett beisammen. Eine Stütze an der Seitenlinie wird künftig jedoch kürzertreten müssen. „Mein Bruder Sven Hospelt, der die Mannschaft mit mir aufgebaut hat, muss leider aus beruflichen Gründen kürzer treten und wird eher im Hintergrund arbeiten. Ansonsten sind wir sehr gut aufgestellt und freuen uns auf die neue Saison“, so Coach Hospelt.