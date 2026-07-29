SSV Weilerswist II: "Mannschaft ist noch mal stärker geworden"

Der SSV Weilerswist II blickt auf eine erfolgreiche Spielzeit in der Kreisliga C1 Euskirchen zurück. Nach dem dritten Platz im Vorjahr schielt die Mannschaft von Trainer Benjamin Hospelt nun nach oben – und peilt den Sprung ins nächsthöhere Unterhaus an.
In der vergangenen Spielzeit spielten die Weilerswister eine tragende Rolle im oberen Tabellendrittel. Am Ende landete die SSV-Reserve auf dem dritten Rang, wobei der Rückstand auf die begehrten Aufstiegsplätze lediglich sieben beziehungsweise acht Zähler betrug. Da das ursprüngliche Saisonziel damit sogar übertroffen wurde, zieht der seit 2023 amtierende Cheftrainer Benjamin Hospelt im Rückspiegel ein durchweg positives Fazit über das Abschneiden seiner Elf: „Da unser Ziel war, unter die ersten Fünf zu kommen, waren wir sehr zufrieden mit unserem Abschneiden. Die Entwicklung des Teams war noch mal ein guter Schritt nach vorne. Am Ende war zwar etwas mehr drin, aber die Mannschaft hat eine sehr gute Saison gespielt.“
Die Grundlagen für die anstehende Spielzeit werden bereits seit knapp zwei Wochen auf dem Trainingsplatz gelegt. Am 14. Juli bat der Coach seine Schützlinge zum offiziellen Aufgalopp. Bisher zieht das Kollektiv voll mit, auch wenn die heißeste Phase des Sommers erst noch bevorsteht. „Bis jetzt wird die Vorbereitung sehr gut angenommen.Bis jetzt klappt alles, aber die Vorbereitung ist ja noch lang“, berichtet Hospelt vom aktuellen Fitnesszustand.
Besonders hebt Hospelt die Integration des eigenen Nachwuchses hervor: „Durch die ehemaligen A-Jugendspieler konnten wir eine Verjüngung im Team durchführen. Diese haben sich sehr gut ins Team eingefügt und schon wichtige Rollen übernommen. Im Allgemeinen ist die Mannschaft noch mal stärker geworden.“
Auf dem Transfermarkt haben sich die Weilerswister punktuell verstärkt. Mit Ben Schmitz (Metternich) sowie Albin Kryeziu (Vernich) stießen zwei Spieler zum Kader dazu. Demgegenüber stehen zwei Akteure, die ihre Fußballschuhe endgültig an den Nagel gehängt haben: Alexander Hamm und Vitali Fuchs beendeten ihre aktiven Karrieren. Ansonsten bleibt das Gefüge komplett beisammen. Eine Stütze an der Seitenlinie wird künftig jedoch kürzertreten müssen. „Mein Bruder Sven Hospelt, der die Mannschaft mit mir aufgebaut hat, muss leider aus beruflichen Gründen kürzer treten und wird eher im Hintergrund arbeiten. Ansonsten sind wir sehr gut aufgestellt und freuen uns auf die neue Saison“, so Coach Hospelt.
Für die kommende Spielzeit schiebt der SSV das Understatement beiseite und formuliert die eigenen Ambitionen deutlich. Die Marschroute steht fest, auch wenn für den ganz großen Wurf am Ende das passende Momentum dazugehören muss: „Unser Ziel ist, wieder oben mitzuspielen, mit dem Wunsch aufzusteigen. Aber die Saison ist lang und man braucht auch immer ein bisschen Glück, um aufzusteigen.“
Hospelt hat jedoch einen ganz klaren Meisterschaftsfavoriten auf dem Zettel, bringt aber auch weitere ambitionierte Teams ins Spiel: „Mit TuS Zülpich III, mit der halben Bezirksliga-Aufstiegsmannschaft, wird sicherlich der Favorit Nummer 1 sein. Danach kommen die üblichen Verdächtigen: Blessem 2, Frauenberg 2, Mülheim-Wichterich wird stark sein durch die Neuzugänge aus Ahrem. Wir natürlich, und Überraschungsmannschaften gibt es bestimmt auch.“
Abseits des grünen Rasens blickt der Weilerswister Coach mit gemischten Gefühlen auf die Entwicklungen der Region. Der spürbare Rückgang an gemeldeten Teams wirft im gesamten Fußballkreis Euskirchen Fragen auf, für die Hospelt in Zukunft strukturelle Anpassungen der Ligagrößen als Lösung sieht: „Es ist natürlich spannend zu sehen, wie in den nächsten Jahren der Fußballkreis Euskirchen sich entwickelt. Ich hoffe auf größere Staffeln mit mehr Mannschaften, damit man nicht immer so viele spielfreie Wochen hat. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, wie man auf den Mannschaftsschwund in der nächsten Zeit reagiert.“