SSV Weilerswist gewinnt auch im Nachholspiel in Hellenthal

In der Folgezeit versuchten die Gäste aus Weilerswist das Spiel mit spielerischen Mittel zu beruhigen, wogegen die spielerisch unterlegene SG Hellenthal versuchte mit körperbetontem Spiel den Gästen den Schneid abzukaufen. Zunächst sah es dann auch so aus als wenn die SG Hellenthal mit diesem provaten Mittel Erfolg hat, und die SG Hellenthal sich ein Übergewicht er kämpfen konnte.

So kam der Treffer für die Gäste in der 42 Minute genau zum richtigen Zeitpunkt. Der SSV Weilerswist befreit sich über einen schnell vorgetragenen Konter über die linke Weilerswister Angriffsseite. Dort nimmt Felix Kortholt Fahrt auf und setzt sich im Zweikampf und im Laufduell gegen den Hellenthaler Spieler durch, und bringt den Ball scharf und flach an den Strafraum. Zunächst sieht es so aus als können die Hellenthaler die Situation klären, doch der schlecht geklärt Ball kommt zu Sven Stanienda, und Sven Stanienda zieht direkt zur 2:0 Führung ab. So ging es dann auch in Pause.