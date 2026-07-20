SSV Weilerswist feiert ersten Sieg der Vorbereitung

Der SSV Weilerswist hat sein zweites Testspiel der Vorbereitung erfolgreich bestritten. Beim Bezirksliga-Aufsteiger VfVuJ Winden setzte sich die Mannschaft am Sonntag mit 2:0 (1:0) durch und feierte damit nach dem 2:2-Unentschieden im ersten Testspiel gegen die U23 von GW Brauweiler den ersten Sieg der Vorbereitung auf die Saison 2026/27.
Die Gastgeber aus Winden, die in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bezirksliga Mittelrhein Staffel 3 geschafft hatten, erwiesen sich als der erwartet starke Gradmesser für den SSV.
Die Gäste aus Weilerswist begannen konzentriert und wurden bereits früh belohnt. In der 5. Spielminute setzte sich Firat Bagkan auf der rechten Angriffsseite in einem Laufduell gegen seinen Gegenspieler bis zur Grundlinie durch. Als die Situation bereits aussichtslos schien, brachte Bagkan den Ball noch scharf vor das Tor. Windens Marco Lennartz Klöcker versuchte zu klären, fälschte den Ball jedoch unglücklich ins eigene Tor ab – die frühe 1:0-Führung für den SSV.
In der Folge entwickelte sich eine intensive Begegnung auf Augenhöhe. Beide Mannschaften agierten engagiert, große Torchancen blieben zunächst Mangelware. Mitte der ersten Halbzeit hatte Winden dann die große Möglichkeit zum Ausgleich. Nach einem Abschluss aus spitzem Winkel zeigte SSV-Keeper Daniel Arndt mit einer starken Fußabwehr seine Klasse. Den Abpraller setzten die Gastgeber sofort erneut auf das Tor, doch Arndt war blitzschnell wieder auf der Höhe und entschärfte auch diesen Versuch mit einer überragenden Parade. Eine herausragende Doppelparade des SSV-Schlussmanns, die die Führung festhielt.
Mit dem knappen Vorsprung ging es schließlich in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber phasenweise etwas mehr die Spielkontrolle. Dennoch blieb der SSV Weilerswist jederzeit auf Augenhöhe und ließ defensiv nur wenig zu. Beide Teams erspielten sich Möglichkeiten, doch entweder fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss oder das nötige Quäntchen Glück vor dem Tor.
Die Entscheidung fiel schließlich in der 87. Minute. Dennis Besirovic eroberte den Ball mit starkem Gegenpressing im Mittelfeld und spielte sofort in die Tiefe auf Luis Kampermann. Der Angreifer setzte sich zunächst gegen Windens Torhüter Matthias Esser durch, ließ sich anschließend auch vom zurückeilenden Verteidiger nicht mehr stoppen und schob den Ball souverän zum 2:0-Endstand ins Netz.
Fazit:
Unter dem Strich geht der Sieg des SSV Weilerswist in Ordnung. Zwar verlief die Partie über weite Strecken auf Augenhöhe und der VfVuJ Winden war insbesondere im zweiten Durchgang die aktivere Mannschaft, doch die Gäste nutzten ihre Chancen konsequenter und zeigten sich in den entscheidenden Momenten effektiver. Ein besonderes Lob verdiente sich Torhüter Daniel Arndt, der mit seiner spektakulären Doppelparade maßgeblichen Anteil am ersten Sieg der Vorbereitung hatte.
Nicht unerwähnt bleiben sollte allerdings, dass der VfVuJ Winden bereits am Vortag über 90 Minuten im Einsatz gewesen war und dennoch eine starke Leistung gegen den SSV Weilerswist zeigte.