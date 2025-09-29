SSV Weilerswist entführt 3 Punkte beim SV SW Nierfeld

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie, in der beide Teams ihre Ambitionen auf den Aufstieg in die Bezirksliga untermauerten.

Am Sonntag erlebten rund 100 Zuschauer in der Kloska-Arena in Gemünd ein packendes Verfolgerduell der Kreisliga A Euskirchen. Der SSV Weilerswist setzte sich knapp, aber verdient, mit 1:0 beim SV Schwarz-Weiß Nierfeld durch und bleibt damit weiter im Rennen um die Spitzenplätze.

Der Gastgeber versucht es dagegen immer wieder mit langen Bällen, sicher ein probates Mittel auf dem doch sehr kleinen Spielfeld, aber man konnte die gegnerische Defensive damit nicht richtig in Verlegenheit bringen. Immer wieder war die am heutigen Tag überragende 3er Kette mit Karamouzas, Becker, und Salohidin Herr der Lage, und was über die 3er Kette ging war dann sichere Beute von SSV Keeper Arndt.

Wobei die Gäste aus Weilerswist in der ersten Halbzeit die besseren spielerischen Ansätze zeigten, und auch die gefährlichere Mannschaft war.

Zur Pause blieb es dann auch beim 0:0, auch weil beide Keeper Kautz (Nierfeld) und Arndt (Weilerswist) stark reagierten.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aggressiver aus der Kabine und konnten gleich mehrere Abschlüsse für sich verbuchen. Wobei die Gastgeber weiter versuchten mit langen Bällen die Weilerswister 3er Kette in Verlegenheit zu bringen.

In der 68. Minute fiel dann die Entscheidung: SSV-Torjäger Felix Kortholt setzte zu einem seiner typischen „Robben-Moves“ an, zog von rechts in die Mitte und traf sehenswert zum 0:1. Der Treffer sorgte bei den zahlreich mitgereisten Weilerswister Anhängern für großen Jubel.

Nierfeld warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne und brachte mit Fabio Schmitz und David Küpper frische Kräfte. Doch die Defensive um Karamouzas, Becker und Salohidin stand sicher, sodass Weilerswist den knappen Vorsprung über die Zeit brachte.

Fazit:

Unter dem Strich sicher ein verdienter Erfolg für die Gäste schon auf Grund der besseren spielerischen Ansätze die, die Ziburske Elf zeigte.

Am Ende blieb ein hochklassiges Kreisliga-Spiel, das zeigte, warum beide Teams zum Kreis der Titelanwärter zählen.

Aufstellungen

SV SW Nierfeld 1929: Kautz – Nonnen, Klinkhammer, P. Pohl (85. Schmitz), S. Pohl – Bläser, Chornyi, Kaba – Hahn (71. Maus), Schorn, Vogt (85. Küpper).

Trainer: Dirk Scheer

SSV Weilerswist 1924: Arndt – Karamouzas, Becker, Büscher – Kortholt, Salohidin, Berk (79. Zajcev), Stanienda – Zajcev, Besirovic, Nandzik (85. Coulibaly).

Trainer: Frederik Ziburske

Schiedsrichter: Tim Kreuser (Vussem)

Zuschauer: 100

Tor: 0:1 Kortholt (68.)

Ausblick

Der SV SW Nierfeld reist am Sonntag, 05.10.2025, zum Auswärtsspiel beim SSV Golbach (Anstoß 15:00 Uhr).

Der SSV Weilerswist empfängt zunächst am Donnerstag, 02.10.2025, um 19:30 Uhr im Kreispokal die SG Dahlem-Schmidtheim. In der Liga geht es dann am Dienstag, 07.10.2025, ebenfalls ab 19:30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SV Schöneseiffen weiter.