SSV Weilerswist empfängt den SVS 1950 Schöneseiffen

Für den SSV Weilerswist geht es um Wiedergutmachung für die 2:0 Niederlage am vergangenen Sonntag gegen die SG Flamersheim / Kirchheim.

Am Sonntag empfängt der SSV Weilerswist im Sportzentrum an der Erft, die Gäste des SVS 1950 Schöneseiffen.

In der aktuellen Liga Tabelle trennen beide Mannschaften gerade mal 3 Plätze und 5 Punkte. So liegt der SSV Weilerswist mit 22 Punkten auf Tabellenplatz 10, und der SVS 1950 Schöneseiffen liegt mit 17 Punkten auf Tabellenplatz 13.

Diese Tabellenkonstellation zu Grunde liegend kann man sicher keinen klaren Favoriten für das Spiel am Sonntag ausmachen, und man kann ein Spiel auf Augenhöhe erwarten.

In den bisherigen 9 Duellen ging der SSV Weilerswist 5 mal als Sieger vom Platz, 2 mal konnte der SVS 1950 Schöneseiffen die Partie für sich entscheiden, und 2 mal trennte man sich Unentschieden.

Das Hinspiel in Schöneseiffen konnte der SVS 1950 Schöneseiffen mit 2:0 Toren für sich entscheiden, und die Schöneseiffener Fans konnten 3 Punkte für ihren SVS bejubeln.

Das Spiel wird geleitet vom Unparteischen Justin Andre Malzmüller. Dem Schiedsrichter wünschen Wir ein gutes und vorallem ein faires Spiel.

Das Spiel beginnt am Sonntag um 15:15 Uhr im Sportzentrum an der Erft in Weilerswist.