SSV Weilerswist bindet vier weitere Leistungsträger

weitere Spieler geben ihre Zusagen für eine weitere Saison beim SSV Weilerswist von links. Björn Büscher, Stefan Silva-Santos, Maxim Zajcev, und Alexander Eicker – Foto: M. St.

Der SSV Weilerswist treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter erfolgreich voran und kann gleich vier weitere wichtige Vertragsverlängerungen vermelden.

Mit Stefan Silva-Santos, Alexander Eicker, Björn Büscher und Maxim Zajcev bleiben dem Verein weitere wichtige Bausteine erhalten.

Auch Mittelfeldspieler Stefan Silva-Santos bleibt dem SSV Weilerswist treu und hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der 26-Jährige geht damit bereits in seine achte Saison im Trikot des SSV.

Für Silva-Santos lagen die Gründe für seine Zusage klar auf der Hand. Der Mittelfeldspieler fühlt sich innerhalb der SSV-Familie weiterhin äußerst wohl und verfolgt die Entwicklung der Mannschaft mit großer Begeisterung.

Besonders die Mischung aus erfahrenen Spielern und vielen talentierten Nachwuchskräften sieht er als großen Pluspunkt.

„Es macht einfach Spaß, Teil dieser Mannschaft zu sein und zu sehen, wie sich der Verein stetig weiterentwickelt“, erklärt Silva-Santos.

Auch persönlich hat sich der Mittelfeldakteur für die kommende Spielzeit einiges vorgenommen. Im Fokus steht vor allem die eigene Weiterentwicklung – beste Voraussetzungen dafür sieht er weiterhin beim SSV Weilerswist.

Sportlich blickt der 26-Jährige ebenfalls ambitioniert nach vorne. Gemeinsam mit der Mannschaft möchte Silva-Santos möglichst lange im Aufstiegsrennen mitmischen und im besten Fall den Sprung in die nächsthöhere Liga schaffen.

Eicker setzt auf Treue und Entwicklung

Auch Alexander Eicker wird weiterhin das Trikot des SSV Weilerswist tragen. Der Winterneuzugang hat seinen Vertrag verlängert und setzt damit frühzeitig ein Zeichen für Kontinuität und Zusammenhalt.

Erst in der vergangenen Winterpause war Eicker vom Landesligisten SSV Bergisch Born nach Weilerswist gewechselt. Seitdem konnte sich der Mittelfeldspieler schnell in die Mannschaft integrieren und fühlt sich beim SSV inzwischen „super wohl“.

Die Entscheidung zur Verlängerung fiel ihm entsprechend leicht: „Treue zum jeweiligen Verein ist mir wichtig“, betont Eicker.

Bemerkenswert dabei: Vor seinem Wechsel nach Weilerswist spielte der Mittelfeldakteur ausschließlich für den SSV Bergisch Born und blieb somit auch dort seinem Verein lange treu.

Für die Zukunft hat sich Eicker ebenfalls klare Ziele gesetzt. Er möchte künftig noch mehr Verantwortung übernehmen und sich zu einem Führungsspieler innerhalb der Mannschaft entwickeln.

Sportlich blickt auch der Mittelfeldspieler ehrgeizig auf die kommende Saison: Gemeinsam mit dem Team wolle er den Aufstieg angreifen oder zumindest möglichst lange im Rennen um die oberen Plätze bleiben.

Büscher bleibt wichtiger Führungsspieler

Mit Björn Büscher verlängert zudem ein weiterer erfahrener Akteur seinen Vertrag beim SSV Weilerswist. Der Mittelfeldspieler geht damit ebenfalls bereits in seine achte Saison beim Verein.

Ausschlaggebend für seine Verlängerung seien vor allem die große Verbundenheit zum Verein sowie das starke Verhältnis innerhalb der Mannschaft gewesen.

Zudem sieht Büscher die Entwicklung des Teams äußerst positiv und möchte diesen Weg weiterhin aktiv mitgestalten.

Für die kommende Saison hat sich der erfahrene Spieler klare Ziele gesetzt: Mit konstant guten Leistungen möchte er seinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten und – sofern er verletzungsfrei bleibt – möglichst viele Spiele absolvieren.

Besonders wichtig ist Büscher außerdem die Förderung der jungen Spieler im Team. Mit seiner Erfahrung möchte er die Nachwuchskräfte an die Mannschaft heranführen und sie auf ihrem sportlichen Weg unterstützen.

Mit der Verlängerung setzt der SSV Weilerswist weiterhin auf Kontinuität, Erfahrung und Vereinstreue – Werte, die Björn Büscher seit Jahren auf und neben dem Platz verkörpert.

Eigengewächs Zajcev verlängert

Auch Eigengewächs Maxim Zajcev bleibt dem SSV Weilerswist erhalten. Der junge Spieler verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr und geht damit bereits in sein drittes Seniorenjahr beim Verein.

Besonders bemerkenswert: Zajcev durchlief seine komplette Jugendzeit beim SSV und bleibt somit weiterhin ein echtes Eigengewächs der Weilerswister.

„Ich finde das Kollektiv hier in Weilerswist extrem spannend – gerade auch mit den vielen Juniorenspielern, die nachkommen“, erklärt Zajcev.

Vor allem die Zusammenarbeit innerhalb der Mannschaft sowie mit Trainerteam und Vorstand bereite ihm „riesigen Spaß“.

Auch sportlich verfolgt der Nachwuchsspieler klare Ziele: „Wir wollen oben mitspielen und den Aufstieg weiter im Visier behalten.“

Persönlich möchte Zajcev in der kommenden Saison vor allem möglichst viel Spielzeit sammeln und sich kontinuierlich weiterentwickeln.

Mit den vier Vertragsverlängerungen setzt der SSV Weilerswist ein weiteres starkes Zeichen für Kontinuität, Zusammenhalt und die nachhaltige Entwicklung des Vereins.