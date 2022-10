SSV wahrt die weiße Heimweste!!!

In einem wahren Spektakel endet auch die fast unglaubliche Serie von sieben (!) Remis in Folge zwischen dem SSV Neumünster-Unterschöneberg und der SG Röfingen / Konzenberg / Mönstetten. Mit dem 6:3-Sieg unter Flutlicht schafft die Heimelf außerdem Besonderes.

Die Gästemannschaft trat in Bestbesetzung an und warf von Anfang an alles in die Waagschale. Schon in der zweiten Minute schlug es im SSV-Gehäuse ein, Torschütze war

Sturmspitze Fisnik Lloqanaj. Die Heimelf zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und konnte in der achten Minute durch einen abgefälschten Distanzschuss von Top-Torjäger Fabian Schrodi auf 1:1 stellen. Nur neun Minuten später traf selbiger nach einem Steckball seines Bruders zum 2:1. Nach einer guten halben Stunde tankte sich dann Pascal Schrodi auf rechts durch und fand den über 90 Minuten stark aufspielenden Stefan Kirchberger, der ihn mit einem Steckball hinter die letzte Kette in den Sechzehner schickte. Abnehmer der Flanke war erneut Fabian Schrodi zu seinem 17. Saisontreffer.

Wer jetzt bereits an eine sichere Nummer für den SSV Neumünster glaubte, hatte die

Rechnung ohne den stets torgefährlichen Fisnik Lloqanaj gemacht. Binnen zwei Minuten (42. / 43.) stellte dieser auf 3:3. Die Antwort der Heimmannschaft erfolgte aber zum bestmöglichen Zeitpunkt. Mit dem Pausenpfiff konnte Pascal Schrodi eine scharfe Flanke von Mittelfeldantreiber David Lörcher entscheidend touchieren.

In der zweiten Halbzeit wurde die Stimmung dann hitziger. Doch auch zahlreiche Kommentare von Außen taten der ruhigen und souveränen Spielleitung durch Schiedsrichter-Obmann Ulrich Reiner keinen Abbruch. Die Mannschaft aus Röfingen hatte jedoch zunehmend Mühe, Ihre Emotionen im Griff zu halten und dezimierte sich mit einer unnötigen Zeitstrafe für Steffen Häuser (66.) selbst. Diese Unterzahl konnte nicht kompensiert werden und die Heimelf schlug postwendend mit zwei Treffern zu. Erst verwandelte Pascal Schrodi in der 68. Minute nach Flanke abermals von Lörcher noch selbst. Anschließend fand er mit einem feinen Steckball hinter die Röfinger Abwehrkette seinen Bruder, der zum vierten Mal einlochte (76.).

Im Spiel fiel jetzt merklich der Druck ab, es wurde auf beiden Seiten munter gewechselt und

der SSV verwaltete das Ergebnis bis zur 86. Minute souverän. Dann wurde der Röfinger Andreas Herrmann im Sechzehner zu Fall gebracht. Kurioserweise wurde nach dieser AktionMitspieler Bruno Lokodi wegen Meckerns zum Duschen geschickt. Zum fälligen Elfmeter trat

der dreifache Torschütze Fisnik Lloqanaj an und machte mit einem stark platzierten Schuss

der dreifache Torschütze Fisnik Lloqanaj an und machte mit einem stark platzierten Schuss eigentlich alles richtig. Jedoch hatte SSV-Goalkeeper Max Manhard etwas gegen einen vierten Gegentreffer und parierte sowohl den Elfer, als auch den Nachschuss.