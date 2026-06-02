SSV Vorsfelde verstärkt sich im Mittelfeld

– Foto: André Nückel

Der SSV Vorsfelde treibt seine Kaderplanung für die Saison 2025/26 in der Landesliga Braunschweig weiter voran und verpflichtet mit Theo Tripler einen zentralen Mittelfeldspieler vom SV Lengede.

Mit Theo Tripler gewinnt der SSV Vorsfelde einen jungen, aber bereits etablierten Akteur für das Mittelfeldzentrum. Der Neuzugang bringt trotz seines Alters bereits umfangreiche Spielpraxis mit: In der laufenden Saison absolvierte er 24 Einsätze und erzielte dabei vier Treffer.

Besonders seine technische Qualität und sein hohes Tempo sollen dem Vorsfelder Spiel zusätzliche Variabilität verleihen. Der Klub setzt damit gezielt auf einen Spieler, der sowohl im Aufbau als auch im Umschaltspiel Akzente setzen kann.