SSV Vorsfelde II geht als Gejagter in die Rückrunde Trainer Patrick Klein zeigt sich mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden, sieht seine Mannschaft defensiv stark aufgestellt – und warnt vor der neuen Rolle an der Tabellenspitze.

Sechs Wochen Winterpause, seit Mitte Januar wieder im Trainingsbetrieb und nahezu jedes Wochenende im Einsatz: Die zweite Mannschaft des SSV Vorsfelde bereitet sich intensiv auf die Rückrunde in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 1 vor. Trainer Patrick Klein setzt dabei klare Schwerpunkte. „Seit dem 13.01. trainieren wir wieder und haben jedes Wochenende ein Hallenturnier oder ein Testspiel“, erklärt der Coach. Im Fokus stehe vor allem die körperliche Basis: „Unser Fokus liegt in der Vorbereitung an der Grundfitness und an der ein oder anderen Stellschraube zu feilen.“

Auch Maßnahmen zur Stärkung des Mannschaftsgefüges sind angedacht, wenn auch noch nicht konkret beschlossen. „Zum Thema Team-Building haben wir noch nichts entschieden. Aber wir haben da schon zwei bis drei Ideen, die wir noch umsetzen wollen“, so Klein. Zufriedenheit mit dem bisherigen Saisonverlauf Mit dem Abschneiden seiner Mannschaft in der Hinrunde zeigt sich der Trainer grundsätzlich einverstanden. „Wir sind mit dem aktuellen Saisonverlauf bisher zufrieden. Es hätte besser laufen können. Aber anhand der Tabellensituation kann man nur zufrieden sein“, sagt Klein. Vorsfelde II gehört ist Spitzenreiter der Liga und hat sich damit eine aussichtsreiche Ausgangsposition für die Rückrunde erarbeitet.

Defensive als Fundament Ein wesentlicher Faktor für den bisherigen Erfolg liegt aus Sicht des Trainers in der Stabilität der Abwehr. „Wir haben eine unglaublich gute Defensive. Stehen hinten sehr stabil und verteidigen im Kollektiv wirklich sehr gut“, betont Klein. Auch offensiv verfüge sein Team über große Durchschlagskraft: „Und wenn unsere Offensive ins Rollen kommt, sind wir schwer aufzuhalten.“ Schmerzliche Niederlagen als Lernprozess Trotz der positiven Gesamtbilanz gab es Rückschläge, die Spuren hinterlassen haben. Besonders die Partien gegen den TSV Ehmen und den MTV Hillerse seien aus Kleins Sicht vermeidbar gewesen. „Die beiden Niederlagen gegen Ehmen und Hillerse taten schon weh. Wir haben in den beiden Spielen jeweils früh Gegentore gefressen und vermeidbare Platzverweise erhalten. Absolut vermeidbar“, sagt der Trainer. Für die Rückrunde hat sich die Mannschaft vorgenommen, diese Fehler abzustellen: „Da wollen wir in der Rückrunde was gut machen.“