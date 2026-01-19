SSV Vorsfelde II geht als Gejagter in die Rückrunde

Sechs Wochen Winterpause, seit Mitte Januar wieder im Trainingsbetrieb und nahezu jedes Wochenende im Einsatz: Die zweite Mannschaft des SSV Vorsfelde bereitet sich intensiv auf die Rückrunde in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 1 vor. Trainer Patrick Klein setzt dabei klare Schwerpunkte. „Seit dem 13.01. trainieren wir wieder und haben jedes Wochenende ein Hallenturnier oder ein Testspiel“, erklärt der Coach. Im Fokus stehe vor allem die körperliche Basis: „Unser Fokus liegt in der Vorbereitung an der Grundfitness und an der ein oder anderen Stellschraube zu feilen.“
Auch Maßnahmen zur Stärkung des Mannschaftsgefüges sind angedacht, wenn auch noch nicht konkret beschlossen. „Zum Thema Team-Building haben wir noch nichts entschieden. Aber wir haben da schon zwei bis drei Ideen, die wir noch umsetzen wollen“, so Klein.
Mit dem Abschneiden seiner Mannschaft in der Hinrunde zeigt sich der Trainer grundsätzlich einverstanden. „Wir sind mit dem aktuellen Saisonverlauf bisher zufrieden. Es hätte besser laufen können. Aber anhand der Tabellensituation kann man nur zufrieden sein“, sagt Klein. Vorsfelde II gehört ist Spitzenreiter der Liga und hat sich damit eine aussichtsreiche Ausgangsposition für die Rückrunde erarbeitet.
Ein wesentlicher Faktor für den bisherigen Erfolg liegt aus Sicht des Trainers in der Stabilität der Abwehr. „Wir haben eine unglaublich gute Defensive. Stehen hinten sehr stabil und verteidigen im Kollektiv wirklich sehr gut“, betont Klein. Auch offensiv verfüge sein Team über große Durchschlagskraft: „Und wenn unsere Offensive ins Rollen kommt, sind wir schwer aufzuhalten.“
Trotz der positiven Gesamtbilanz gab es Rückschläge, die Spuren hinterlassen haben. Besonders die Partien gegen den TSV Ehmen und den MTV Hillerse seien aus Kleins Sicht vermeidbar gewesen. „Die beiden Niederlagen gegen Ehmen und Hillerse taten schon weh. Wir haben in den beiden Spielen jeweils früh Gegentore gefressen und vermeidbare Platzverweise erhalten. Absolut vermeidbar“, sagt der Trainer. Für die Rückrunde hat sich die Mannschaft vorgenommen, diese Fehler abzustellen: „Da wollen wir in der Rückrunde was gut machen.“
Mit der guten Platzierung wächst auch der Druck. Klein warnt vor den Herausforderungen, die mit einer Spitzenposition einhergehen. „Wenn man einmal da oben steht, möchte man den Tabellenplatz natürlich nicht mehr hergeben“, erklärt er, schränkt jedoch ein: „Aber uns muss bewusst sein, dass wir jetzt die Gejagten sind und gegen den Tabellenführer sind die Gegner immer doppelt motiviert. Das muss uns absolut bewusst sein.“
Kontinuität herrscht im Kader des SSV Vorsfelde II. „Nein, bisher gibt es keine Zu- oder Abgänge“, sagt Klein. Weder auf Spieler- noch auf Trainerseite sind Veränderungen geplant, sodass die Mannschaft mit eingespielten Strukturen in die zweite Saisonhälfte gehen kann.
Im Rennen um den Titel erwartet Klein einen engen Wettbewerb. „Ich denke, es wird ein spannender Meisterschaftskampf zwischen Hillerse, Lupo II, Ehmen, Isenbüttel und uns“, so der Vorsfelder Trainer. Zwar hätten einige Konkurrenten Schwächephasen gezeigt, doch Klein traut ihnen weiterhin viel zu: „Ehmen und Isenbüttel haben etwas geschwächelt. Haben aber meiner Meinung nach trotzdem die Qualität, oben noch mit anzugreifen.“ Besonders der TSV Ehmen habe ihn sportlich überzeugt: „Für mich war Ehmen der beste Gegner, gegen die wir bisher in der Saison gespielt haben.“
Im Tabellenkeller sieht Klein hingegen eine klarere Tendenz. „Den Abstiegskampf machen TV Jahn, Schwülper, Wendschott und Brome unter sich aus“, prognostiziert er. Für den TV Jahn findet der Coach deutliche Worte: „Für mich ist TV Jahn aber auch schon sportlich abgestiegen. Kann mir nicht vorstellen, dass sie das Ruder noch rumreißen.“
Der SSV Vorsfelde II startet damit mit klaren Zielen, einer stabilen Defensive und dem Bewusstsein für die eigene Favoritenrolle in die Rückrunde – wohl wissend, dass jeder Gegner nun besonders motiviert auftreten wird.