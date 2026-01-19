Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: SSV Jeddeloh
SSV verpflichtet Fynn Friedrichs bis zum Saisonende
Rückkehrer aus den USA soll Defensive verstärken und Führung übernehmen
Der SSV hat auf den Abgang von Michel Hahn reagiert und seinen Kader mit Fynn Friedrichs ergänzt. Der 25-jährige Defensivspieler unterschreibt bis zum Saisonende und kehrt nach einem Jahr in den USA in seine Heimatregion zurück. Bereits zum Start der Vorbereitung stieß Friedrichs zur Mannschaft.
Rückkehr in die Region
Fynn Friedrichs ist in der Region kein Unbekannter. Besonders beim VfL Oldenburg hinterließ der Abwehrspieler über mehrere Jahre hinweg seine Spuren. In insgesamt 92 Pflichtspielen lief er für den Verein auf und übernahm zwischenzeitlich sogar die Rolle des Kapitäns. Mit seiner Rückkehr knüpft er nun an frühere Stationen an und bringt regionale Verbundenheit sowie sportliche Erfahrung mit.
Beim SSV soll Friedrichs vor allem die Defensive stabilisieren. Dank seiner Vielseitigkeit kann er auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Neben seiner taktischen Flexibilität setzen die Verantwortlichen auch auf seine Führungsqualitäten, um der Mannschaft zusätzliche Stabilität zu geben.
Sportliche Leitung zeigt sich überzeugt
Sportlicher Leiter Olaf Blancke bewertet den Transfer positiv: „Fynn kennt die Region und bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit. Nach seinem Jahr in den USA ist er hochmotiviert wieder anzugreifen. Wir sind überzeugt, dass er uns bis zum Saisonende sportlich und menschlich weiterhelfen kann.“
Mit der Verpflichtung von Friedrichs reagiert der SSV gezielt auf den Abgang von Michel Hahn. Ziel ist es, die entstandene Lücke nicht nur personell zu schließen, sondern die Mannschaft zugleich mit zusätzlicher Erfahrung und Führungsstärke zu verstärken. Bis zum Saisonende soll Friedrichs eine zentrale Rolle im Kader einnehmen.