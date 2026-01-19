SSV verpflichtet Fynn Friedrichs bis zum Saisonende

Rückkehr in die Region

Fynn Friedrichs ist in der Region kein Unbekannter. Besonders beim VfL Oldenburg hinterließ der Abwehrspieler über mehrere Jahre hinweg seine Spuren. In insgesamt 92 Pflichtspielen lief er für den Verein auf und übernahm zwischenzeitlich sogar die Rolle des Kapitäns. Mit seiner Rückkehr knüpft er nun an frühere Stationen an und bringt regionale Verbundenheit sowie sportliche Erfahrung mit.

Beim SSV soll Friedrichs vor allem die Defensive stabilisieren. Dank seiner Vielseitigkeit kann er auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Neben seiner taktischen Flexibilität setzen die Verantwortlichen auch auf seine Führungsqualitäten, um der Mannschaft zusätzliche Stabilität zu geben.