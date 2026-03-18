SSV verabschiedet sich von Tim Kischkat

Der SSV muss künftig ohne Tim Kischkat auskommen. Wie der Verein in einem Beitrag auf Instagram mitteilte, verlässt der Spieler die Mannschaft und zieht in den Norden nach Dänemark. Damit endet eine gemeinsame Zeit, die innerhalb des Teams offenbar einen hohen Stellenwert hatte.

In der Mitteilung beschreibt der Verein Kischkat als verlässlichen Akteur und wichtigen Bestandteil der Mannschaft. Er sei ein „absoluter Teamplayer“ und habe sich stets mit vollem Einsatz eingebracht. Neben seinen sportlichen Leistungen wird vor allem seine Rolle innerhalb der Mannschaft hervorgehoben: Kischkat habe als gute Seele des Teams gegolten und mit seiner humorvollen Art maßgeblich zum Zusammenhalt beigetragen.

Der Abschied falle daher schwer, heißt es in dem Beitrag. Mannschaft, Trainerstab und Vorstand bedankten sich gemeinsam für die gemeinsame Zeit und wünschten dem Spieler für seinen neuen Lebensabschnitt in Dänemark alles Gute.