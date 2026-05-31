SSV verabschiedet Rolfes und Abbey nach Altenoythe Junge Spieler sollen beim Landesligisten Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln von red · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser

Der SSV Jeddeloh II gibt zwei weitere Personalentscheidungen bekannt: Maximilian Rolfes und Said Abbey werden künftig für den SV Altenoythe auflaufen. Während Rolfes auf Leihbasis wechselt, schließt sich Abbey dem Landesligisten fest an. In beiden Fällen wollen die Verantwortlichen die sportliche Entwicklung der Spieler weiterhin aufmerksam begleiten.

Für Maximilian Rolfes ist es eine Rückkehr zu seinem früheren Verein. Der Torhüter war erst im vergangenen Sommer vom SV Altenoythe an den Küstenkanal gewechselt und feierte in der abgelaufenen Saison sein Debüt in der Regionalliga Nord. Nun soll der Schlussmann auf Landesliga-Niveau regelmäßig Spielpraxis sammeln. Ausschlaggebend für die Leihe war unter anderem die personelle Situation in Altenoythe, die den Wechsel für alle Beteiligten sinnvoll erscheinen ließ. Aus Sicht des SSV bietet die Rückkehr eine gute Möglichkeit, die Entwicklung des jungen Torhüters weiter voranzutreiben.

Abbey bleibt im Blickfeld des SSV Auch Said Abbey wird künftig für Altenoythe spielen. Der Offensivspieler war erst im Winter vom SV Meppen nach Jeddeloh gewechselt und schließt sich dem Landesligisten nun dauerhaft an. Trotz des festen Transfers wollen Spieler und Vereine den Kontakt eng halten. Der SSV wird Abbeys Entwicklung weiterhin beobachten und sieht die Tür für eine mögliche spätere Rückkehr ausdrücklich offen.