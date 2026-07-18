SSV unterliegt Preußen Münster trotz guter Chancen Regionalligist zeigt gegen den Drittligisten eine engagierte Leistung, bleibt vor dem Tor jedoch ohne Erfolg von red · Heute, 14:39 Uhr · 0 Leser

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Der SSV Jeddeloh II hat seinen Härtetest gegen den Drittligisten SC Preußen Münster mit 0:3 verloren. Das Ergebnis fiel dabei deutlicher aus, als es der Spielverlauf vermuten ließ. Vor allem über weite Strecken der Partie hielt der Regionalligist gut dagegen und erspielte sich mehrere eigene Torchancen, die jedoch ungenutzt blieben.

In einer intensiven Begegnung begegnete der SSV dem klassenhöheren Gegner mit viel Einsatz und einem mutigen Auftritt. Die Mannschaft setzte immer wieder offensive Akzente und kam zu mehreren aussichtsreichen Möglichkeiten, verpasste es jedoch, sich für den Aufwand zu belohnen. Kurz vor der Pause nutzte Münster seine Chance konsequent aus. Maximilian Stuhlmacher brachte den Drittligisten in der 39. Minute mit 1:0 in Führung.

Münster nutzt die Schlussphase Auch nach dem Seitenwechsel blieb Jeddeloh engagiert und suchte den Weg nach vorne. Während der SSV seine Möglichkeiten nicht verwerten konnte, zeigte sich Münster in der Schlussphase effizient. In der 90. Minute erhöhte Marcello Ndikom auf 2:0, ehe Nikolaos Koulis in der Nachspielzeit den 3:0-Endstand erzielte.