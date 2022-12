ASC Ratingen-West hofft auf Unterstützung. – Foto: Johannes Stock

SSV und Stadt gehen Probleme an Sportstätten an An einigen Sportstätten gibt es Schwierigkeiten, auf die die Ratinger Vereine den Stadtsportverband aufmerksam gemacht haben. Das sagt die Verwaltung dazu.

Regelmäßig tauschen sich inzwischen der Stadtsportverband (SSV) Ratingen und die Verwaltung über Probleme von Vereinen aus und besprechen Lösungen. Darum ging es unter anderem jüngst, und das wird nun getan.

Problem ASC Ratingen West: Der Rasenplatz Gothaer Straße ist nicht abgekreidet, zudem wartet der Klub auf Schlüssel für das neue Funktionsgebäude. Das sagt die Verwaltung: „Die Rasenfläche wird ab dem Frühjahr wieder abgekreidet, die Schlüssel wurden seitens des Sportamts beauftragt.“ Problem TuS Breitscheid: Seit mehr als drei Jahren sind die Sanitäranlagen defekt, nichts tue sich, die Toilettencontainer vor der Halle würden auch nicht besser. Zum geplanten Calisthenics-Park gebe es keinen aktuellen Status und damit auch für den Verein keine Planungssicherheit. Die Netze der Fußballtore würden mit Kabelbindern geflickt, was die Schiedsrichter bei Spielen monierten. Das sagt die Verwaltung: „Bei der Sanierung handelt es sich um umfangreiche Arbeiten, für welche ein Förderantrag gestellt worden ist. Der Förderbescheid ist vor zwei Wochen bei der Stadt eingegangen. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2023 geplant.“ Problem TuS Lintorf: Die große Dreifachturnhalle ist wegen Schäden an der Deckenkonstruktion derzeit gesperrt – es besteht keine Einsturzgefahr, wohl aber, dass sich Platten lösen könnten. Zudem sind in den dahinter befindlichen Hallen 4 und 5 die Fenster undicht, bei starkem Regen dringt Wasser ein.