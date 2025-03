SSV Ulm: "Zumindest hätten wir einen Punkt verdient gehabt"

Die Spatzen starten mit einem Paukenschlag in die Partie. In der vierten Spielminute treibt Batista Meier über rechts den Ball ab der Mittellinie im Verbund mit Röser und Telalovic im 3 gegen 3 auf die hintere Ketter der Köller zu. Der Ulmer Rechtsaußen kappt ab und legt auf Telalovic, dessen wuchtiger Abschluss abgeblockt werden kann. Der Abpraller landet erneut beim Ulmer Toptorschützen der sitzend auf Röser weitergibt, doch auch der Torschütze zum 0:1 gegen Braunschweig scheitert an einem Köllner Bein.

Auf der anderen Seite kommen auch die Gäste zu ihrer ersten Chance im Spiel, eine Flanke von Gazibegovic über rechts kann von Kainz am zweiten Pfosten aus aussichtsreicher Position allerdings nur an das Außennetz gelenkt werden (7'). Der FC übernimmt mit fortschreitender Spielzeit allmählig das Zepter der Partie, die Spatzen ziehen sich derweil zunehmend in die eigenen Reihen zurück. In Minute 27 ist es Kainz über die rechte Seite der im 1 gegen 1 Johannes Reichert stehen lässt und anschließend den freistehenden Waldschmidt am zweiten Pfosten sucht und findet. Die Köllner Nummer neun setzt seinen Kopfball einen Meter weit am Pfosten vorbei (27'). Die Gäste aus Köln, inzwischen mit den deutlich größeren Spielanteilen, kommen durch einen weiteren Abschluss von Waldschmidt abermals zu einer aussichtsreichen Möglichkeit, doch der Flachschuss aus 8 Metern landet rechts neben dem Kasten von Ortag (35').



Nach dem Seitenwechsel drehen die Spatzen, wie auch zu Beginn der ersten 45 Minuten, auf. Die beste Ulmer Chance der Partie hat Batista Meier in der 51. Minute, als er von Rösch im Strafraum in Szene gesetzt wird und seinen Flachschuss nur Zentimeter entfern vom Einschlag im Tor am Außenpfosten landet. Kurz darauf schließt Röser nach einem Solo flach ab. Der zentrale Torabschluss stellt jedoch kein Problem für Schwäbe dar (55').

Der SSV dreht das Spielbild nach der Halbzeitpause auf links, so kontrollieren die Hausherren über weite Strecken die Partie. Nach einem Ballverlust der Gäste auf dem rechten Flügel startet Keller gedankenschnell durch und nimmt Telalovic halblinks mit. Die Nummer 29 im Ulmer Spiel ist auf und davon, muss im 1 gegen 1 lediglich Schwäbe überwinden, setzt seinen Abschluss jedoch zu hoch an, so dass die Kugel rund zwei Meter über dem Gebälk im Ulmer Blau landet (78'). Aus einem eigenen Abstoß in der 85. Minute resultiert dann eine der seltenen Umschaltmomente im Köllner Spiel. Thielmann hat über links viel Platz und kann auf Waldschmidt im Zentrum querlegen, der den Ball mit links per Flachschuss aus 13 Metern unhaltbar ins rechte Eck jagt (86'). In den verbleibenden neun Minuten können die Ulmer nur selten Offensivgefahr ausstrahlen, so markiert die Führung der Gäste den Endstand der Partie.

Fazit & Ausblick

Die Spatzen starten in beide Halbzeiten mit deutlich mehr Elan als die Gäste aus Köln, spielen sich mit konsequentem Offensivfußball einige Chancen heraus, scheitern letztlich jedoch an der Umsetzung. Die Gäste aus Köln warten lange ab, haben in Halbzeit eins die größeren Spielanteile, können diese jedoch nicht in hochkarätige Torchancen ummünzen und kommen letztlich durch eine einzige Chance in Hälfte zwei zum umjubelten Siegtreffer.

Stimmen zum Spiel

Johannes Reichert: "Ich glaube, wenn man das Spiel heute wieder gesehen hat, wiederholt sich eigentlich unsere komplette Saison bis hierhin. Wir machen ein sehr gutes Spiel, haben eigentlich alles im Griff, und haben Gelegenheiten, selber in Führung zu gehen. Wir bekommen dann hinten raus durch eine Nachlässigkeit das Gegentor und stehen wieder mit 0 Punkten da. Wir wollten heute unbedingt gewinnen, haben es wieder nicht geschafft, obwohl wir es meiner Meinung nach, hätten verdient gehabt. Zumindest hätten wir einen Punkt verdient gehabt und jetzt stehen wir wieder mit leeren Händen da. Wenn wir selber nicht wirklich alle Gelegenheiten nutzen, die wir bekommen, dann werden wir einfach bestraft."