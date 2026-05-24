SSV Ulm: Zugang kommt von den Stuttgarter Kickers Der Absteiger aus der 3. Liga verpflichtet Per Lockl für die neue Saison in der Regionalliga. von red/pm · Heute, 14:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Ulm

Der zweite Neuzugang für die Saison 2026/27 hat seinen Vertrag unterschrieben: Per Lockl wechselt von den Stuttgarter Kickers zum SSV Ulm 1846 Fußball und wird künftig das Trikot der Spatzen tragen.

Per Lockl bringt die Erfahrung von 16 Spielen in der 3. Liga sowie 159 Regionalligaspielen in den Staffeln West und Südwest mit an die Donau. Neun Tore und 14 Vorlagen stehen dabei in seiner Vita. Ausgebildet wurde der zentrale Mittelfeldspieler in den Nachwuchsleistungszentren des FSV Frankfurt und des VfB Stuttgart. Mit dem VfB wurde er in der U19 deutscher Pokalsieger. Anschließend wechselte der 25-jährige Linksfuß zu Borussia Mönchengladbach II, über Waldhof Mannheim führte ihn sein Weg zu den Stuttgarter Kickers. Für die deutschen U-Nachwuchsmannschaften bestritt er 18 Länderspiele und traf drei Mal.

Beim SSV Ulm 1846 Fußball hat Per Lockl einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Sportdirektor Murat Isik sagt: „Per Lockl bringt sehr viel Erfahrung mit, kennt die Regionalliga Südwest und ist auch menschlich eine absolute Bereicherung. Ich kenne ihn noch aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Stuttgart, schon damals war er ein außergewöhnlicher Spieler. Wir trauen ihm zu, dass er in unserem Spiel im zentralen Mittelfeld eine wichtige Rolle einnehmen wird. Es freut uns sehr, dass sich Per für uns entschieden hat.“