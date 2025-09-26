SSV Ulm: "Wir wollen mutigen Fußball spielen"

Über den Gegner am Sonntag sagt er: „Fühlt sich, würde ich sagen, so ein bisschen an wie seit einer Woche eingeschult und direkt die erste große Klausur. Der Gegner ist, eine sehr spielstarke Mannschaft mit hoher Individualqualität, eine sehr reife Mannschaft mit sehr viel taktischer Variabilität, die sehr schwer zu bespielen ist. Nichtsdestotrotz wollen wir das Selbstvertrauen aus dem letzten Spiel mitnehmen. Die Herangehensweise bleibt die gleiche, wir wollen mutigen Fußball spielen, wollen selber den Ball haben und unser Spiel auf den Platz bekommen“.

Weiter sagt er: „Wir haben die erfahrenere Mannschaft, wir haben vielleicht auch die körperlich robustere Mannschaft. Sie spielen eigentlich ein Fußball, wo wir auch hin wollen mit den Jungs, was wir hoffentlich jetzt auch schon im letzten Spiel so ein bisschen dann sehen konnten. Das heißt, viele Offensivspieler, Ballzirkulation, ein, zwei Kontaktspiel. Und insofern sind sie davon eine Art und Weise auch ein Stück weit Vorbild. Und für uns ist das Spiel sehr wichtig, weil wir uns glaube ich auch einfach an diesem Niveau hochziehen wollen. Also wir wollen selbst unsere Stärken auf den Platz bringen“.

„Ja, letzten Endes versuchen wir schon, in der Kürze der Zeit so viel Input wie möglich zu geben, so viel wie möglich mit den Jungs bereits zu entwickeln. Natürlich ist es, wie Sie sagen, wir wissen wir nicht, wie es danach weitergeht. Nichtsdestotrotz können wir nicht innehalten und dann im Prinzip warten, was jetzt passiert, was kommt. Von der Spielidee, das hatte ich gerade angesprochen, es geht darum, viele Offensivspieler auf den Platz zu haben. Es geht darum, klare Abläufe im Spiel gegen Angriffspressing, gegen einen tiefen Block zu haben. Es geht darum, aus welchen Räumen wir in die Gegnerische Box gehen, wie viele Spieler wir dort platzieren wollen und wie wir mit der Mannschaft arbeiten unabhängig davon, wie es dann in zwei Wochen weitergeht. Wir versuchen da einfach einen guten Grundstein zu legen, für guten Offensivfußball.“, antwortet Glasbrenner auf die Frage, wie viel Input man in dieser kurzen Zeit als Interimstrainer geben kann.

Personal

Jo Reichert, Ensar Aksakal und Dominik Martinović fallen weiterhin verletzt aus. Außerdem muss Glasbrenner auf Marcel Wenig verzichten. Dieser fing sich im Spiel gegen Saarbrücken einen Kreuzbandriss zu. Lukas Mazagg fehlt durch eine Bauchmuskelverletzung weiterhin. Marvin Seybold ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Tickets und Faninfos

Es werden über 700 Ulmer Fans für das Spiel erwartet. Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.

Alle wichtigen Faninfos rund um das Spiel findet ihr hier