SSV Ulm: "Wir wollen hier nochmal ein richtig gutes Spiel zeigen" Die Spatzen empfangen im letzten Saisonspiel der 2. Bundesliga das Team von Preußen Münster

Am 34. und damit letzten Spieltag der 2. Bundesliga 2024/2025 trifft der SSV Ulm 1846 Fußball zu Hause auf Preußen Münster. Für die Spatzen steht seit der Niederlage am vergangenen Spieltag in Hamburg der Abstieg fest. Die Münsteraner wiederum haben die Möglichkeit, den direkten Klassenerhalt zu schaffen.

So., 18.05.2025, 15:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm SC Preußen Münster SC Preußen Münster 15:30

Wie die Spatzen, schafften auch die Münsteraner den direkten Durchmarsch aus der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga. Die erste Saison in Liga 2 gestaltete sich auch für sie schwer. Von Beginn an hielten sich die Preußen in der unteren Tabellenregion auf und pendelten immer wieder zwischen Platz 15 und 17. Nachdem sie dann am 31. Spieltag erneut auf Platz 17 abrutschten, zogen sie die Reisleine und entließen den langjährigen Trainer Sascha Hildmann.

Für ihn übernahm der ehemalige deutsche Nationalspieler Christian Pander. Unter seiner Leitung konnte die Mannschaft aus den beiden Spielen gegen Magdeburg und Hertha BSC sechs Punkte holen und auf Tabellenplatz 15 klettern. Damit ist mindestens der Relegationsplatz sicher. Holt Münster am letzten Spieltag mindestens gleich viele Punkte wie die Konkurrenz aus Braunschweig, die gegen den schon sicher aufgestiegenen HSV spielen, würde das sogar den direkten Klassenerhalt bedeuten. Auf Schützenhilfe der Hamburger will sich Chef-Trainer Christian Pander nicht verlassen: „Mir ist das relativ egal, was die anderen machen. Mir geht es darum, dass wir hier gut arbeiten unter der Woche, dass wir am Wochenende Leistung bringen und dann ist es ja das Schöne, dass wir nicht auf andere angewiesen sind.“