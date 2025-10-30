SSV Ulm: "Wir wissen auch, dass Rückschläge immer wieder dazugehören"

Auf die Frage, wie die Mannschaft die Niederlage gegen Verl verkraften konnten, erklärt Moritz Glasbrenner: „Ich bin guter Dinge. Ich glaube, wir selbst sind unsere größten Kritiker. Natürlich war das nicht unser Anspruch, so ein Spiel in Verl abzuliefern. Auf der anderen Seite haben wir es auch im Vorhinein schon gesagt. Verl ist sehr spielstark, ist eine Drittliga-Mannschaft, die sich nicht nur gefunden hat, die sich deutlich verbessert hat. Und wir sind in einer Stabilisierungs- und Findungsphase. Wir haben viel mit der Mannschaft gesprochen, viel gearbeitet. Es arbeitet auch in der Mannschaft. Die Spieler sind selber mit dem Auftritt natürlich nicht glücklich. Wir wissen, dass wir da haben Mentalität, Intensität vermissen lassen, dass wir uns nicht ausreichend gewährt haben, dass wir offensiv wie defensiv zu harmlos waren. Aber wir wissen auch, dass Rückschläge immer wieder dazugehören und sind jetzt positiv und haben, glaube ich, auch eine positive Grundeinstellung und schauen optimistisch auf das nächste Heimspiel.“

Über den VfB Stuttgart II betont Glasbrenner: „Der Gegner ist insofern besonders, als dass er mit die meisten eingesetzten Spieler hat. 33 Spieler an der Zahl, die bereits für die Mannschaft aufgelaufen sind. Insofern immer für die Überraschung gut. Auch hin und wieder Einsätze von Profispielern. Es ist eine Mannschaft, die sich auf den Ballbesitz Fußball fokussiert, die spielerisch zu Torchancen kommen möchte, wo wir, wie gesagt, gegen den Ball die nächsten Schritte gehen müssen. Deutlich kompakter, deutlich intensiver, deutlich Zweikämpf härter agieren müssen, um dann erfolgreich zu sein.“