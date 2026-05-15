SSV Ulm: "Wir müssen seriös bleiben, auch der Liga gegenüber"

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Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball

Auf die Frage, wie Pavel Dotchev auf die Partie gegen Essen blickt, sagt er folgendes: „Es freut mich sehr, dass jetzt im letzten Spiel so viele Zuschauer kommen. Natürlich werden uns auch viele Gäste besuchen. Die Kulisse ist super und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir ein gutes Spiel machen. Ich habe auch versucht, meiner Mannschaft klarzumachen, dass wir morgen auf jeden Fall eine sehr gute Leistung bringen müssen. Ich möchte eine ehrgeizige Mannschaft sehen und dass wir viele Emotionen auf den Platz bringen.“

Was er sich für das Spiel am Samstag vornimmt, erklärt Dotchev so: „Wir wollen unsere Mannschaft feiern lassen und nicht die gegnerische Mannschaft. Natürlich geht es bei Rot-Weiss Essen um sehr viel. Das ist auch ein toller Verein mit einem guten Trainer und einer ambitionierten Mannschaft. Sie spielen eine richtig gute Saison, haben aber in den letzten Spielen ein bisschen geschwächelt. Trotzdem müssen wir bei uns bleiben. Es ist wichtig, was wir machen und nicht, dass wir auf dem Platz ein guter Gastgeber sind. Wir wollen auf jeden Fall Rot-Weiss Essen morgen noch einmal ärgern.“