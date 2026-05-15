SSV Ulm: "Wir müssen seriös bleiben, auch der Liga gegenüber"

Am morgigen Samstag, 16.05.2026, trifft der SSV Ulm am letzten Spieltag der 3. Liga im heimischen Donaustadion auf Rot-Weiss Essen. Das Spiel wird um 13:30 Uhr angepfiffen.
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Auf die Frage, wie Pavel Dotchev auf die Partie gegen Essen blickt, sagt er folgendes: „Es freut mich sehr, dass jetzt im letzten Spiel so viele Zuschauer kommen. Natürlich werden uns auch viele Gäste besuchen. Die Kulisse ist super und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir ein gutes Spiel machen. Ich habe auch versucht, meiner Mannschaft klarzumachen, dass wir morgen auf jeden Fall eine sehr gute Leistung bringen müssen. Ich möchte eine ehrgeizige Mannschaft sehen und dass wir viele Emotionen auf den Platz bringen.“
Was er sich für das Spiel am Samstag vornimmt, erklärt Dotchev so: „Wir wollen unsere Mannschaft feiern lassen und nicht die gegnerische Mannschaft. Natürlich geht es bei Rot-Weiss Essen um sehr viel. Das ist auch ein toller Verein mit einem guten Trainer und einer ambitionierten Mannschaft. Sie spielen eine richtig gute Saison, haben aber in den letzten Spielen ein bisschen geschwächelt. Trotzdem müssen wir bei uns bleiben. Es ist wichtig, was wir machen und nicht, dass wir auf dem Platz ein guter Gastgeber sind. Wir wollen auf jeden Fall Rot-Weiss Essen morgen noch einmal ärgern.“
Weiter ergänzt er: „Wir müssen seriös bleiben, auch der Liga gegenüber. Ich habe immer gesagt, dass wir das Spiel nicht einfach so aus der Hand geben können. Wir müssen auch den anderen Mannschaften gegenüber fair sein. Deswegen werden wir versuchen, das Beste auf den Platz zu schicken.“
Personal
Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David, Dominik Martinovic und Jan Boller fallen weiterhin mit Langzeitverletzungen aus. Auch Leon Dajaku wird im Spiel am Samstag erneut fehlen. Pavel Dotchev muss außerdem auf Marcel Seegert und Mirnes Pepic verzichten.
Wetter
Für Samstag sind 11 °C und bewölktes bis sonniges Wetter mit leichtem Regen vorhergesagt.
Schiedsrichter
Florian Exner
Tickets und Faninfos
Es werden rund 14.000 Fans für das Spiel erwartet.
Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.
Alle wichtigen Faninfos rund um das Spiel gibt es hier