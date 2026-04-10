SSV Ulm: "Wir müssen dranbleiben und bis zur letzten Chance kämpfen"

Am morgigen Samstag trifft der SSV Ulm am 33. Spieltag der 3. Liga auswärts im Ostseestadion auf den FC Hansa Rostock. Das Spiel wird um 16:30 Uhr angepfiffen.
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Über den Gegner am Samstag sagt Pavel Dotchev: „Hansa Rostock hat nur 36 Tore bekommen. Das ist eine sehr gute Defensive. Jetzt durch den Sieg in Verl, wo sie das Spiel gedreht haben, schnuppern sie auch ein bisschen wieder am Aufstieg. Sie haben noch einmal die Chance, an die oberen Tabellenplätze heranzukommen. Das wird ein sehr hitziges Spiel für uns werden. Aber man hat schon gesehen, dass sie auch nur mit Wasser kochen. Sie haben das letzte Heimspiel zu Hause gegen Viktoria Köln verloren. Das ist eine machbare Aufgabe, aber wir müssen an dem Tag eine Top-Leistung bringen.“
Bezüglich der Punkteteilung gegen den VfB II am vergangenen Mittwoch sagt er folgendes: „Wir haben es gegen eine sehr starke Stuttgarter Mannschaft gut gemacht. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir viel aktiver und gefährlicher. Ich bin der Meinung, dass wir dort auch die besseren Torchancen hatten, um das Spiel zu gewinnen. An diese Leistung von den letzten Wochen müssen wir anknüpfen.“
Weiter erklärt Dotchev: „Wir haben jetzt einen positiven Trend. Wir haben zwei Spiele auswärts nicht verloren und zu Hause gewonnen. Mit einer anderen Tabellenkonstellationen würde man sagen, das ist eine gute Leistung. Nur der Abstand ist geblieben. Nichtsdestotrotz sind noch genug Punkte zu holen, dass wir nicht an uns zweifeln. Die Situation ist dadurch natürlich nicht besser geworden, trotz dieses positiven Trends. Aber wir müssen dranbleiben und bis zur letzten Chance kämpfen.“
Personal
Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David, Dominik Martinovic und Jan Boller fehlen weiterhin aufgrund von Langzeitverletzungen. Auch Dennis Chessa wird durch seine 5. Gelbe Karte im Spiel am Samstag fehlen.
Wetter
Für Samstag sind 13 °C und sonniges Wetter vorhergesagt.
Schiedsrichterin
Fabienne Michel
Tickets und Faninfos
Es werden ca. 400 Ulmer für das Spiel erwartet.
Tickets gibt es an der Tageskasse, es ist ausschließlich Barzahlung möglich.
Alle wichtigen Faninfos rund um das Spiel gibt es hier