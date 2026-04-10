SSV Ulm: "Wir müssen dranbleiben und bis zur letzten Chance kämpfen"

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Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball

Über den Gegner am Samstag sagt Pavel Dotchev: „Hansa Rostock hat nur 36 Tore bekommen. Das ist eine sehr gute Defensive. Jetzt durch den Sieg in Verl, wo sie das Spiel gedreht haben, schnuppern sie auch ein bisschen wieder am Aufstieg. Sie haben noch einmal die Chance, an die oberen Tabellenplätze heranzukommen. Das wird ein sehr hitziges Spiel für uns werden. Aber man hat schon gesehen, dass sie auch nur mit Wasser kochen. Sie haben das letzte Heimspiel zu Hause gegen Viktoria Köln verloren. Das ist eine machbare Aufgabe, aber wir müssen an dem Tag eine Top-Leistung bringen.“

Bezüglich der Punkteteilung gegen den VfB II am vergangenen Mittwoch sagt er folgendes: „Wir haben es gegen eine sehr starke Stuttgarter Mannschaft gut gemacht. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir viel aktiver und gefährlicher. Ich bin der Meinung, dass wir dort auch die besseren Torchancen hatten, um das Spiel zu gewinnen. An diese Leistung von den letzten Wochen müssen wir anknüpfen.“