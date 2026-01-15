SSV Ulm: "Wir müssen dieses Selbstvertrauen schon haben"

Am Samstag,17.01.2026, findet für die Ulmer Spatzen das erste Spiel des Jahres und der Rückrunde der 3. Liga statt. Sie treffen am 20. Spieltag der 3. Liga im heimischen Donaustadion auf den SV Wehen Wiesbaden. Das Spiel beginnt um 14 Uhr.

Stimmen SV Wehen Wiesbaden Auf die Frage, wie Scherning den SSV erwartet sagt er: „Erstmal eine Mannschaft, die mit Pavel Dotchev einen sehr erfahrenen Trainer dazugeholt hat, das merkt man auch. Ich glaube, dass es genau der richtige Moment in so einer Situation auch sein kann. Sie haben dann auch im Winter viele Spieler nochmal dazugeholt, vorher ja auch schon Pepic verpflichtet. Wir stellen uns auf eine komplett andere Mannschaft ein, was das Personal betrifft, die vielleicht nur zur Hälfte was mit der zu tun hat, die dann auch vor der Winterpause da auf dem Platz stand und einen Gegner, der natürlich alles versuchen wird, um positiv in diese Aufholjagd, in diese Rückrunde zu starten.“

Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball Über die Winterpause und auch das Trainingslager sagt Pavel Dotchev folgendes: „Wir sind gut vorbereitet und ich weiß, dass die Mannschaft brennt und dass die Mannschaft heiß ist auf das erste Spiel nach der Winterpause. Ich bin mir sicher, dass wir konditionell auf einem sehr guten Level sind und dass wir viele Sachen aufgebessert haben, sowohl konditionell als auch spielerisch. Auf jeden Fall gibt es eine bessere Abstimmung und was auch noch dazu kommt sind die neuen Spieler, die uns noch mehr Alternativen geben, sowohl offensiv als auch defensiv. Ich bin mir sicher, dass wir gut aufgestellt sind.“

Über das taktische und spielerische der Spatzen erklärt er: „Sie spielen guten Fußball, haben immer wieder auch in den Spielen, die sie zuletzt verloren haben, wirklich gute Lösungen mit Ball gehabt. Im letzten Drittel viele Flanken, viele Halbfeldflanken, viele Flanken auch mit falschem Fuß, die da auf uns zukommen werden. Wir werden da schon in erster Linie intensiv Fußball spielen müssen, sehr, sehr gut arbeiten müssen als Mannschaft und im läuferischen Bereich wieder eine Top-Leistung abliefern müssen. Und dann selbst natürlich auch immer wieder mit Ball eine gewisse Ruhe haben, Lösungen haben, um dann auch in den Schwerpunkten, in denen wir im Trainingslager gearbeitet haben, gut zu sein. Das wird der Auftrag sein. Wir wollen positiv starten, wir wollen dort das Spiel gewinnen, aber wir wissen, dass es einfach eine brutal schwierige Aufgabe wird.

Auf die Frage, wo Dotchev den Gegner aus Wiesbaden sieht und ob es für ihn ein Pflichtsieg ist, antwortet er: „Erst einmal Wehen Wiesbaden ist ja ein sehr ambitionierter Verein. Sie haben vor fünf Spieltagen den Trainer gewechselt. Nils Döring ist entlassen oder freigestellt worden. Und dann hat Daniel Scherning die Mannschaft übernommen. Das spricht auch für ihre Ambitionen. Die sind jetzt aktuell auf Platz elf. Also ein sehr ambitionierter Verein. Die waren mit den jetzigen Ergebnissen bis jetzt nicht so zufrieden. Deswegen haben sie auch das Personal oder den Trainer gewechselt. Das heißt, wir haben es mit einem sehr starken Gegner zu tun, die auf jeden Fall oben angreifen wollen. Ich kann mich erinnern, dass Daniel Scherning bei der ersten Vorstellung gesagt hat, er möchte mit Wiesbaden aufsteigen. Das war seine Aussage. Das sind also die Ambitionen, die sie haben. Ansonsten ist die Mannschaft von Wiesbaden sehr robust, sehr körperlich, sehr starke Gegner. Die spielen jetzt ein bisschen anders vom System her. 3-4-3. Also wir haben auch das System ein bisschen verändert. Und ich erwarte sie hier zu Hause natürlich sehr, sehr selbstbewusst.“

Weiter erklärt er: „Die haben jetzt auch gegen Darmstadt zwei Spiele gemacht. Ein Spiel gewonnen, eins verloren. Die waren im Spanien-Trainingslager. Also mit einem Wort, ein starker Gegner, der auf uns zukommt. Für uns sind sowieso alle Gegner irgendwie so stark auf dieser Konstellation, wo wir uns befinden. Alle Gegner sind eigentlich eher Favoriten für uns. Aber wir wollen uns auch nicht kleinreden oder eher als Außenseiter sehen. Wir müssen dieses Selbstvertrauen schon haben und sagen, wir spielen zu Hause gegen Wiesbaden, gegen starke Gegner. Wir wollen mithalten und wir wollen auch das Spiel hier gewinnen. Das erwarte ich, das erwarte ich auch meiner Mannschaft. Wir spielen zu Hause und ich kann jetzt nicht sagen, wen Wiesbaden jetzt zu uns kommt, dass wir da verlieren können und dann das nächste Spiel gewinnen. In der 3. Liga, die Leistungsdichte ist brutal hoch. Das habe ich selbst erlebt, sogar gegen Havelse. Also von daher, wir brauchen Punkte, wir spielen zu Hause und wir wollen gewinnen. Auch gegen starke Gegner. Ich möchte uns jetzt nicht kleinreden.“

Personal

Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David und Dominik Martinovic fallen weiterhin, durch Langzeitverletzungen aus.

Wetter

Für Samstag sind 1 °C und bewölktes bis regnerisches Wetter vorhergesagt.

Schiedsrichter

Yannick Sager

Tickets und Faninfos

Es werden knapp 8.000 Fans für das Spiel erwartet.

Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.

Alle wichtigen Faninfos rund um das Spiel findet ihr hier