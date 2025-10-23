SSV Ulm: "Wir haben viel an der Boxbesetzung gearbeitet"

Auf die Frage, was die Taktik für Samstag sei, antwortet Moritz Glasbrenner, wie folgt: „Grundsätzlich ist die Herangehensweise hier bei jedem Spiel gleich. Wir haben gesehen, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann, und wir rechnen uns auch durchaus in Verl mit einem guten Spiel was aus. Wir sind gerade dabei zum einen die eigene Spielidee voranzubringen, zum anderen müssen wir auch immer den kommenden Gegner respektieren und analysieren und die Mannschaft darauf einstellen. Insofern wird es schon so sein, dass wir gut vorbereitet auf den Gegner nach Verl fahren, unsere Stärken auf den Platz bekommen wollen und auch an unserem Spiel, wo wir jetzt, glaube ich, gegen Cottbus auch gute Fortschritte gesehen haben, dass wir dieses Spiel auch wieder gegen Verl auf den Platz bekommen wollen.“

Wie man im Training nach dem Cottbus-Spiel vor geht, auch auf die Aussage, dass sich viele Spieler mehr als Vorbereiter, denn als Vollstrecker sehen, sagt Glasbrenner: „Ich meine, wir hatten die erste Halbzeit sehr viel Spielkontrolle und wir haben, finde ich, eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, hatten auch sechs, sieben sehr gute Hereingaben, aber wir hatten halt nicht die Abnehmer für diese Hereingaben, was sich dann auch in den in den Daten nach dem Spiel ausdrückt. Wir hatten erste Halbzeit einen sehr geringen Wert an Expected Goals, was einfach, sagen wir mal, Wahrscheinlichkeit für Torerzielung ist, was aber nicht an den Hereingaben lag, sondern an der Positionierung. Das heißt, wir haben jetzt in der Woche viel an der Boxbesetzung gearbeitet, haben da klare Zielräume definiert, auch nach Priorität und so heißt es mit der Mannschaft inhaltlich arbeiten, gemeinsame Spielideen entwickeln, gemeinsamen Matchplan entwickeln um dann diese Entwicklungsschritte hoffentlich ins nächste Spiel auch auf den Platz bekommen, dass wir dann aus dieser Dominanz, aus diesem Ballbesitz, aus den guten Hereingaben auch möglichst viele Tore erzielen können.“