SSV Ulm: "Wir haben nichts zu verlieren"

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Am morgigen Samstag, 09.05.2026, tritt der SSV Ulm am 37. Spieltag der 3. Liga beim letzten Auswärtsspiel der Saison an der Bremer Brücke auf den VfL Osnabrück an. Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen.

Bezüglich der Niederlage gegen Viktoria Köln am vergangenen Wochenende sagt Pavel Dotchev folgendes: „Wir haben letzte Woche natürlich wieder enttäuscht mit unserer Leistung. Wobei ich auch sagen muss, es war nicht einfach, so viele Spieler gleichzeitig zu ersetzen. Das hat sich dann auf unsere Mannschaftsleistung widergespiegelt. Das war nicht so, dass die Spieler nicht wollten. An dem Tag war eigentlich nicht mehr möglich. So etwas möchte ich jetzt am Wochenende nicht noch einmal erleben, dass wir das zumindest von der Körpersprache und vom Einsatz her nicht bringen.“

Weiter erklärt Dotchev: „Ich denke schon, dass wir uns jetzt gar keinen Druck mehr machen müssen. Wir haben nichts zu verlieren. Jetzt ist es wichtig, dass die Spieler an erster Stelle für sich spielen. Deswegen erwarte ich schon eine engagierte Leistung von der Mannschaft.“

Über den Gegner am Samstag sagt er: „Osnabrück ist eine absolute Spitzenmannschaft mit 76 Punkten. Das ist schon bärenstark. Sie werden eine Meisterfeier organisieren, da wird also eine tolle Stimmung sein. Ich weiß, dass die Mannschaft von Osnabrück sich auch beim letzten Spiel zu Hause von ihrer besten Seite präsentieren will. Und dass sie auch sozusagen ein Sportfest organisieren. Ich möchte nicht, dass wir dahinfahren und eigentlich Kanonenfutter sind. Wir wollen schon unsere Gesichter bewahren.“

Personal

Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David, Dominik Martinovic und Jan Boller fehlen weiterhin aufgrund von Langzeitverletzungen. Pavel Dotchev muss außerdem auf Leon Dajaku und Jonathan Meier verzichten. Bei Max Brandt ist es noch fraglich, ob er beim Spiel am Samstag dabei sein kann.

Wetter

Für Samstag sind 18 °C und sonniges bis bewölktes Wetter vorhergesagt.

Schiedsrichter

Daniel Bartnitzki

Tickets und Faninfos

Es werden ca. 350 Ulmer für das Spiel erwartet.

Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.

Alle wichtigen Faninfos rund um das Spiel gibt es hier