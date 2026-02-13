SSV Ulm: "Wir haben keinen freien Raum, um Fehler zu machen"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Stimmen SSV Ulm 1846 Fussball

Auf die Frage, ob Druck oder Vorfreude auf der Mannschaft bezüglich der folgenden Spiele liegt, erklärt Pavel Dotchev: „Wir haben natürlich Vorfreude. Aber uns ist auch bewusst, dass diese drei Spiele richtungweisend für uns sind, sehr wichtige Spiele, ohne Frage. Man kann schon sagen, dass wir gegen direkte Konkurrenten spielen. Da dürfen wir uns keinen Fehler erlauben. Wir haben keinen freien Raum, um Fehler zu machen. Nichtsdestotrotz wäre es absolut falsch, wenn wir jetzt verkrampft in die Spiele reingehen und einen negativen Druck haben. Wir müssen schon eher Vorfreude haben. Wir müssen auf jeden Fall eine gewisse positive Stimmung in der Mannschaft haben. Ich glaube auch, dass die Mannschaft, das beste Beispiel für mich ist das Spiel in Mannheim. Trotz 2-0-Rückstand in der Halbzeit ist die Mannschaft bemerkenswert wieder zurück ins Spiel gekommen. Das war ein tolles und gutes Auswärtsspiel von uns mit zwei individuellen Fehlern, die letztendlich zum Gegentor geführt haben. Aber die Mannschaft hatte absolut super Körpersprache, eine tolle Einstellung. Das sind für mich wichtige Faktoren.“

Über die Alemannia aus Aachen erzählt Dotchev: „Die haben zwei außergewöhnliche Spieler im Sturm. Das sind Gindorf und Schroers. Die haben bis jetzt insgesamt 36 Tore geschossen. Und von diesen 36, gehen 25 Tore auf die zwei Stürmer. Gindorf hat 15, aber natürlich auch viele Elfmeter geschossen. Die haben insgesamt neun Elfmeter bis jetzt bekommen. Wenn ich mich nicht täusche, wir haben nur einen. Aber da sind trotzdem zwei Stürmer, die bis jetzt 25 Tore erzielt haben. Die müssen wir auf jeden Fall im Griff haben. Das ist auch eine wichtige Voraussetzung. Aber wir wollen uns auf jeden Fall auf uns konzentrieren, auf unsere Leistung fokussieren. Mir ist bewusst, dass wir sehr, sehr laufintensive Gegner haben. Die stehen sehr, sehr hoch. Die werden uns immer wieder stören. Die werden uns permanent anlaufen. Die sind sehr, sehr hartnäckig, auf jeden Fall. Da haben Sie schon die Stärke von Aachen ausgemacht.“