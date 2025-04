SSV Ulm: "Wir brauchen wieder eine gute Mischung"

Mit dem 2:0 Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Spieltag konnten die Magdeburger auf Platz 3 der 2. Bundesliga klettern und würden damit, Stand jetzt, in der Relegation um den Aufstieg ins deutsche Oberhaus spielen. Der Erfolg in der jüngeren Vergangenheit lässt sich vor allem an einer Personalie festmachen: Christian Titz. Er übernahm die Mannschaft im Februar 2021 in Liga 3 als Cheftrainer und führte sie in seiner ersten vollen Saison souverän zur Meisterschaft und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach zwei Saisons, die man im Mittelfeld beendete, scheint jetzt der nächste Aufstieg möglich. Dabei können sie vor allem auf ihre Auswärtsstärke setzen. Mit 30 Punkten auf fremdem Rasen führen sie die Auswärtstabelle an. Zu Hause hingegen konnten sie erst 16 Zähler sammeln und stehen damit nur auf Platz 15 der Heimtabelle. Außerdem glänzt Magdeburg in der laufenden Saison vor allem in der Offensive. Mit 55 erzielten Toren stellen sie den zweitbesten Angriff der Liga.



„Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf einen Gegner treffen werden, der weiß, er muss punkten. Sie werden alles in Waagschale werfen und eine hohe Kampf- und Laufbereitschaft zeigen. Wir wissen, dass sie sehr gefährlich im Umschaltspiel sind, dass sie viele große Spieler drin haben, die, was man an der Anzahl der Gegentore sieht, sehr diszipliniert verteidigen“, charakterisierte Christian Titz die Ulmer auf der Pressekonferenz am Donnerstag.