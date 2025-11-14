SSV Ulm: Wie verlief das erste Spiel nach dem Personalbeben?

Neustart nach einer schwierigen Woche

Das Testspiel in Koblach war für den SSV Ulm 1846 Fußball mehr als nur ein Freundschaftsspiel. Es war der erste Auftritt nach dem Personalbeben und zugleich das Debüt von Interimstrainer Oliver Unsöld. Nach der deutlichen Niederlage gegen den FC Hansa Rostock wollten die Spatzen Stabilität zurückgewinnen. Der Gegner, der SCR Altach aus der österreichischen Bundesliga, bot dafür einen anspruchsvollen Gradmesser.

Kompakter Beginn mit sicherem Rückhalt

Ulm stand in der Anfangsphase defensiv kompakt. In der 5. Minute blockte die Hintermannschaft einen Schussversuch des Gegners, ehe Max Schmitt den ersten gefährlichen Abschluss des SCR souverän parierte. Auf der Gegenseite sorgte Leon Dajaku mit einer Flanke für Gefahr, doch Lucas Röser kam in der Mitte nicht mehr an den Ball. Wenig später zog Max Julian Brandt ab, sein Schuss ging jedoch knapp am Tor vorbei.

Auch nach Standards blieb es spannend: In der 19. Minute segelte ein Freistoß der Österreicher knapp rechts am Ulmer Tor vorbei. Kurz darauf hatte Leon Dajaku die große Gelegenheit zur Führung, sein Abschluss aus kurzer Distanz verfehlte das Ziel nur knapp.

Ulm steigert sich vor der Pause

In der 38. Minute kamen die Spatzen der Führung am nächsten. Nach einer Hereingabe von Leon Dajaku zog Lucas Röser aus zentraler Position ab, doch der Ball wurde im letzten Moment noch zur Ecke abgefälscht. Mit dem 0:0 ging es in die Halbzeitpause – ein Ergebnis, das die defensive Stabilität der Ulmer unterstrich.

Offensivere zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel übernahm der SSV Ulm 1846 Fußball zunehmend die Kontrolle. Evan Brown prüfte den gegnerischen Torhüter in der 52. Minute mit einem flachen Schuss, kurz darauf zog Lucas Röser über die linke Seite in den Strafraum, sein Abschluss ging jedoch über das Tor.

Für den vermeintlichen Führungstreffer sorgte in der 54. Minute eine Flanke von Max Scholze. Dennis Chessa setzte sich im Strafraum durch und köpfte Richtung Tor, Keeper Casali ließ den Ball fallen, ehe er ihn selbst über die Linie drückte – doch der Schiedsrichter erkannte den Treffer nicht an. Die Spatzen blieben dran, Chessa scheiterte kurz darauf aus spitzem Winkel.

Starke Torhüterleistung verhindert Gegentor

In der Schlussphase wurde die Partie offener. Nach der Pause kam Torhüter Marvin Seybold zum Einsatz und zeigte mehrfach starke Paraden. In der 74. Minute lenkte er einen Kopfball von Diawara sehenswert über die Latte. Auch ein wuchtiger Volley des gleichen Spielers kurz darauf fand in Seybold seinen Meister.

Kurz vor dem Ende parierte der Ulmer Schlussmann erneut einen zentralen Abschluss sicher und bewahrte sein Team damit vor einem späten Rückstand.

Nach 90 Minuten stand ein 0:0, das für den SSV Ulm 1846 Fußball viel mehr war als ein einfaches Testspielergebnis.

Blick auf die kommende Aufgabe

Mit dem torlosen Remis gegen den SCR Altach sammelten die Spatzen neues Selbstvertrauen. Am kommenden Samstag, 22. November, steht für den SSV Ulm 1846 Fußball das Auswärtsspiel beim TSV Havelse an. Dort will das Team den positiven Trend bestätigen und in der 3. Liga wieder punkten.