SSV Ulm: Wichtige Entscheidungen stehen an Verkleinerung des Aufsichtsrats – Ausblick zur Mitgliederversammlung

Auf der anstehenden Mitgliederversammlung des SSV Ulm 1846 Fußball e.V. am 14.12.2025 soll von den Mitgliedern eine satzungsrelevante Verkleinerung des Aufsichtsrats beschlossen werden.



Aktuell schreibt die Satzung eine Größe des Gremiums von mindestens 9 bis maximal 15 Mitgliedern vor. Diese Anzahl soll, wie bereits angekündigt, auf sechs bis neun Mitglieder reduziert werden, um Prozesse zu beschleunigen und schlankere Strukturen zu schaffen.

Dieser Änderungsantrag wurde bereits vor mehreren Monaten im Gremium beschlossen. Aktuell besteht der Aufsichtsrat aus 13 Mitgliedern. Die Aufsichtsräte Anton Gugelfuss und Eberhard Riedmüller hatten bereits ihr Ausscheiden zur nächsten Mitgliederversammlung verkündet. Auf einer Aufsichtsratssitzung am Donnerstagabend haben außerdem Walter Feucht, Erwin Settele und Hubert Ketterer ihr Mandat niedergelegt. Alle fünf möchten mit ihrem Rücktritt den angestrebten Prozess unterstützen und werden dem Verein weiterhin eng verbunden bleiben.

Für die anstehende Mitgliederversammlung ist nun die Anzahl von maximal neun Mitgliedern erreicht. Walter Feucht: „Wir haben in unserem Gremium immer offen und transparent diskutiert, im Sinne des SSV Ulm 1846 Fussball. Es war mir eine Ehre, viele Jahre dem Verein beizustehen und ihn zu begleiten. Mit meinem Rücktritt möchte ich den gemeinsam beschlossenen Prozess unterstützen. Die Entscheidung habe ich aus Überzeugung getroffen und völlig unabhängig von den letzten Diskussionen um meine Person. Allen Mitstreitern möchte ich herzlich für die Zusammenarbeit danken.“