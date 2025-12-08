SSV Ulm: Wichtige Entscheidungen stehen an

Auf der anstehenden Mitgliederversammlung des SSV Ulm 1846 Fußball e.V. am 14.12.2025 soll von den Mitgliedern eine satzungsrelevante Verkleinerung des Aufsichtsrats beschlossen werden.
Aktuell schreibt die Satzung eine Größe des Gremiums von mindestens 9 bis maximal 15 Mitgliedern vor. Diese Anzahl soll, wie bereits angekündigt, auf sechs bis neun Mitglieder reduziert werden, um Prozesse zu beschleunigen und schlankere Strukturen zu schaffen.
Dieser Änderungsantrag wurde bereits vor mehreren Monaten im Gremium beschlossen.
Aktuell besteht der Aufsichtsrat aus 13 Mitgliedern. Die Aufsichtsräte Anton Gugelfuss und Eberhard Riedmüller hatten bereits ihr Ausscheiden zur nächsten Mitgliederversammlung verkündet. Auf einer Aufsichtsratssitzung am Donnerstagabend haben außerdem Walter Feucht, Erwin Settele und Hubert Ketterer ihr Mandat niedergelegt. Alle fünf möchten mit ihrem Rücktritt den angestrebten Prozess unterstützen und werden dem Verein weiterhin eng verbunden bleiben.
Für die anstehende Mitgliederversammlung ist nun die Anzahl von maximal neun Mitgliedern erreicht.
Walter Feucht: „Wir haben in unserem Gremium immer offen und transparent diskutiert, im Sinne des SSV Ulm 1846 Fussball. Es war mir eine Ehre, viele Jahre dem Verein beizustehen und ihn zu begleiten. Mit meinem Rücktritt möchte ich den gemeinsam beschlossenen Prozess unterstützen. Die Entscheidung habe ich aus Überzeugung getroffen und völlig unabhängig von den letzten Diskussionen um meine Person. Allen Mitstreitern möchte ich herzlich für die Zusammenarbeit danken.“
Erwin Settele: „Auch wenn die letzten Wochen turbulent waren, war es immer eine große Freude, im Aufsichtsrat mitzuarbeiten. Nach so vielen Jahren ist nun für mich ein guter Zeitpunkt gekommen, die Aufgabe abzugeben. Die Kollegen und der ganze SSV haben weiterhin meine volle Unterstützung und ich bin sicher, dass wir eine gute Zukunft vor uns haben.
Hubert Ketterer: „Beruflich bin ich durch die Weiterentwicklung unseres Unternehmens verstärkt eingebunden und möchte deshalb meinen Platz im e.V.-Aufsichtsrat aufgeben. Dadurch können wir die geplante Umstrukturierung erreichen. Unseren Weg gilt es fortzuführen und deshalb bleibe ich als Aufsichtsrat der KGaA natürlich weiterhin dabei. Dem Gremium des e.V. wünsche ich weiterhin viel Erfolg, es war eine tolle Zusammenarbeit.“
Dominik Schwärzel, Vorsitzender des Aufsichtsrats des SSV Ulm 1846 Fussball e.V.: „Den ausscheidenden Mitgliedern unseres Aufsichtsrats gilt unser größter Dank für ihr jahrelanges Engagement. Jeder einzelne von ihnen verdient unseren größten Respekt und ich bin froh, dass wir alle gemeinsam einen Weg gehen und alle mit ihrem Commitment zu einer Verkleinerung die Zukunft positiv gestalten möchten.“