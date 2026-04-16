SSV Ulm: "Wichtig, dass die Jungs nicht die Hoffnung verlieren"

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Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball

Bezüglich der Niederlage gegen Hansa Rostock am vergangenen Wochenende sagt Pavel Dotchev folgendes: „Man muss auch sagen, das Spiel hat sich schlecht entwickelt für uns. Wir machen das 2:1 und eine Minute später bekommst du das 3:1. Dann kommt der Elfmeter, der eigentlich für mich keiner war, und dann das fünfte Tor in der Nachspielzeit. Das sind alles so unglückliche Umstände. Dazu muss man auch sagen, das war unser viertes Spiel in zehn Tagen. Da hat zum Schluss natürlich auch ein bisschen die körperliche Frische gefehlt, um sich dagegen zu wehren. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir besser gespielt haben als es das Ergebnis zeigt. Und das gibt mir auch Hoffnung für Samstag.“

Auf die Frage, inwieweit es trotz aller Rückschläge noch möglich ist, für die kommende Partie alle Kräfte zu mobilisieren, antwortete er wie folgt: „Seit Wochen sagen wir immer wieder nächstes Spiel, nächstes Spiel. Und es stimmt, dass du in jedem Spiel deine Chance hast, auch gegen Havelse. Das ist wichtig, dass die Jungs nicht die Hoffnung verlieren, auch wenn das schwer ist. Wir haben in Cottbus und Stuttgart gegen spielstarke Gegner gute Spiele gemacht. Den SC Verl haben wir hier geschlagen. Und auch wenn wir in Rostock hoch verloren haben, konnten wir über einen Zeitraum Paroli bieten. Genau das versuche ich, den Spielern vor Augen zu führen. Wir müssen positiv in jedes Spiel reingehen.“