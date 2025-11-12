SSV Ulm: Wer leitet erst einmal das Training?

– Foto: Imago

Der Drittligist SSV Ulm hat festgelegt, wer erst einmal das Training leitet. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Nach der Freistellung von Moritz Glasbrenner wird in den nächsten Tagen NLZ-Leiter Oliver Unsöld mit Unterstützung des bisherigen Staffs das Training der Profimannschaft leiten. Der 52-Jährige ehemalige SSV-Profi springt damit ein und betreut die Mannschaft auch im Testspiel beim SCR Altach am kommenden Freitag. Dominik Schwärzel, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Wir sind froh, dass Oli sich bereit erklärt hat zu helfen und in den kommenden Tagen das Training zu leiten. Das gibt uns die Zeit, einen geeigneten Cheftrainer zu finden. Diese enorm wichtige Position muss schnellstmöglich besetzt werden.“

Oliver Unsöld ist seit fast genau zwei Jahren NLZ-Leiter beim SSV Ulm 1846 Fussball. Für die Spatzen bestritt Unsöld insgesamt 145 Spiele, davon 33 in der Bundesliga. ---