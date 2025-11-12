SSV Ulm: Wer leitet erst einmal das Training?

Der Drittligist SSV Ulm hat festgelegt, wer erst einmal das Training leitet. Hier sind die Infos des Vereins dazu:
Nach der Freistellung von Moritz Glasbrenner wird in den nächsten Tagen NLZ-Leiter Oliver Unsöld mit Unterstützung des bisherigen Staffs das Training der Profimannschaft leiten. Der 52-Jährige ehemalige SSV-Profi springt damit ein und betreut die Mannschaft auch im Testspiel beim SCR Altach am kommenden Freitag.
Dominik Schwärzel, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Wir sind froh, dass Oli sich bereit erklärt hat zu helfen und in den kommenden Tagen das Training zu leiten. Das gibt uns die Zeit, einen geeigneten Cheftrainer zu finden. Diese enorm wichtige Position muss schnellstmöglich besetzt werden.“
Oliver Unsöld ist seit fast genau zwei Jahren NLZ-Leiter beim SSV Ulm 1846 Fussball. Für die Spatzen bestritt Unsöld insgesamt 145 Spiele, davon 33 in der Bundesliga.
So geht es in der 3. Liga weiter:
15. Spieltag
Fr., 21.11.25 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - MSV Duisburg
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Viktoria Köln - SC Verl
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr TSV Havelse - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SSV Jahn Regensburg
Sa., 22.11.25 16:30 Uhr VfL Osnabrück - FC Ingolstadt 04
So., 23.11.25 13:30 Uhr TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken
So., 23.11.25 16:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II
So., 23.11.25 19:30 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Energie Cottbus
So sieht die Tabelle der 3. Liga aus:
1. MSV Duisburg (Auf) 14 8-5-1 26:14 29
2. FC Energie Cottbus 14 8-2-4 30:22 26
3. VfL Osnabrück 14 7-5-2 18:11 26
4. Rot-Weiss Essen 14 7-5-2 27:22 26
5. SC Verl 14 6-6-2 31:22 24
6. Viktoria Köln 14 7-2-5 22:16 23
7. TSG 1899 Hoffenheim II (Auf) 14 6-3-5 28:20 21
8. F.C. Hansa Rostock 14 5-6-3 22:16 21
9. VfB Stuttgart II 14 6-3-5 21:22 21
10. 1. FC Saarbrücken 14 5-5-4 23:21 20
11. Alemannia Aachen 14 6-1-7 24:23 19
12. SV Waldhof Mannheim 14 6-1-7 24:23 19
13. SV Wehen Wiesbaden 14 5-4-5 17:17 19
14. TSV 1860 München 14 5-3-6 21:25 18
15. FC Ingolstadt 04 14 4-5-5 24:21 17
16. SSV Jahn Regensburg (Ab) 14 5-2-7 21:23 17
17. FC Erzgebirge Aue 14 4-4-6 16:23 16
18. SSV Ulm 1846 Fußball (Ab) 14 4-1-9 19:33 13
19. 1. FC Schweinfurt 05 (Auf) 14 2-0-12 11:35 6
20. TSV Havelse (Auf) 14 0-5-9 16:32 5