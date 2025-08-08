SSV Ulm: Vorzeitige Vertragsverlängerung und erstes Saisonheimspiel

Am morgigen Samstag steht das erste Heimspiel im Ligabetrieb an. Der SSV Ulm 1846 Fußball empfängt im Donaustadion den FC Erzgebirge Aue. Die Partie beginnt um 14 Uhr. Zudem hat Mittelfeldspieler Dennis Dressel seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Die 3. Liga, in der die Nummer 14 bereits 110 Spiele absolviert hat, kennt der gebürtige Dachauer sehr gut.

Der 26-jährige defensive Mittelfeldspieler ist seit dieser Saison stellvertretender Kapitän und hat sich seit seinem Wechsel im vergangenen Winter im Zentrum des Ulmer Spiels verankert. Für den SSV Ulm 1846 Fußball hat Dennis Dressel 15 Pflichtspiele absolviert, dabei einen Treffer erzielt und zwei Tore vorbereitet.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Dennis hat sich im letzten halben Jahr zu einem sehr wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt. Er ist sportlich enorm wichtig für uns und darüber hinaus eine Führungspersönlichkeit. Mit seiner Erfahrung, gerade in der 3. Liga, wird er unserer jungen Mannschaft weiterhin Stabilität geben. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir den Vertrag mit ihm vorzeitig bis 2027 verlängern konnten.“

Dennis Dressel: „In Ulm habe ich mich von Beginn an sehr wohl gefühlt. Sowohl in der Stadt als auch im Verein. Die Nähe zu meiner Heimat und das familiäre Umfeld haben mir die Entscheidung nicht schwer gemacht. Ich werde alles dafür geben, um mit dem SSV erfolgreich zu sein.“

Stimme zum Spiel

Robert Lechleiter sprach zunächst über die Verletzung von Jo Reichert: „Wer Jo kennt, weiß dass er alles dafür tun wird, sich schnellstmöglich zurück zu kämpfen. Wir werden am Samstag auch für ihn spielen, weil ihm das mit Sicherheit am meisten gibt, wenn wir erfolgreich Fußball spielen.“

Die Verpflichtung von Marcel Seegert war ebenfalls ein Thema: „Erstmal bin ich froh, dass wir schnellstmöglich reagieren konnten (…). Marcel verfügt über viel Erfahrung, kennt die Liga und war über viele Jahre Kapitän bei Waldhof Mannheim. Er bringt einen guten Charakter mit und ist gerade für unsere noch junge Mannschaft, ein Spieler, der eine wichtige Rolle einnehmen kann.“

Nach dem Auftakt in Wiesbaden, freut sich Lechleiter auf das erste Heimspiel: „Wir freuen uns sehr auf unser erstes Heimspiel, wollen da eine gute Leistung bringen und wenn wir die auf den Platz bringen, hat es die Mannschaft auch schon bewiesen (…), dass wir dann auch richtig gut Fußball spielen können. Das ist unser Ansatz, das wird er auch bleiben.“

„Sie spielen aus einem 3-4-3 System. Ich denke, dass sie das am Wochenende auch so machen werden. Sie haben mit Guttau, Stefaniak und Günther-Schmidt auch erfahrene Spieler, die auch schnell in die Tiefe kommen können. Wir haben sie gut analysiert und Räume gefunden, die wir bespielen wollen“, sagte Lechleiter mit Blick auf den Gegner aus Aue.

Personal

Neben Jo Reichert, fallen Marvin Seybold und Ensar Aksakal weiterhin aus.

Tickets und Faninfos

Es werden rund 10000 Zuschauer für das Spiel erwartet. Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.

Wer sich jetzt schon Tickets für das DFB-Pokalspiel gegen die SV Elversberg sichern möchte kann das hier tun: