SSV Ulm: "Von daher hat sich nichts für mich verändert"

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Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball

Auf die Frage, wo man nun nach dem Heimsieg gegen den SC Verl steht, antwortet Pavel Dotchev folgendes: „Tabellarisch hat sich durch den Sieg von Saarbrücken leider nicht viel verändert. Trotzdem fühlt sich dieser Heimsieg gut an. Wenn wir ehrlich sind, hätten wir jetzt das Spiel nicht gewonnen, wären wir vielleicht schon abgestiegen. Aber jetzt haben wir immer noch unsere Chance. Morgen ist auch wieder so ein Spiel, wo wir auf jeden Fall punkten wollen. Von daher hat sich nichts für mich verändert. Ich mache weiter das, was ich denke, dass es das Beste für die Mannschaft ist.“

Über den Gegner am Mittwoch sagt er: „Die Amateur-Mannschaften sind immer sehr, sehr gefährlich. Hoffenheim war für mich auch so. Das sind Spieler, die schon Potenzial für die Bundesliga haben. Und die wollen immer Fußball spielen. Wenn man sie lässt und auch zulässt, dass sie sich freispielen können, dann werden sie schon sehr gefährlich. Dann kriegen sie Spielfreude auf dem Platz und sind technisch versiert. Ausnahmespieler haben sie auch dabei, wo sie 1 gegen 1 lösen können und durch einzelne Aktionen das Spiel entscheiden können.“