SSV Ulm: "Von daher hat sich nichts für mich verändert"

Am morgigen Mittwoch, 08.04.2026, tritt der SSV Ulm am 32. Spieltag der 3. Liga auswärts in der WIRmachenDRUCK Arena gegen den VfB Stuttgart II an. Das Spiel wird um 19 Uhr angepfiffen.
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Auf die Frage, wo man nun nach dem Heimsieg gegen den SC Verl steht, antwortet Pavel Dotchev folgendes: „Tabellarisch hat sich durch den Sieg von Saarbrücken leider nicht viel verändert. Trotzdem fühlt sich dieser Heimsieg gut an. Wenn wir ehrlich sind, hätten wir jetzt das Spiel nicht gewonnen, wären wir vielleicht schon abgestiegen. Aber jetzt haben wir immer noch unsere Chance. Morgen ist auch wieder so ein Spiel, wo wir auf jeden Fall punkten wollen. Von daher hat sich nichts für mich verändert. Ich mache weiter das, was ich denke, dass es das Beste für die Mannschaft ist.“
Über den Gegner am Mittwoch sagt er: „Die Amateur-Mannschaften sind immer sehr, sehr gefährlich. Hoffenheim war für mich auch so. Das sind Spieler, die schon Potenzial für die Bundesliga haben. Und die wollen immer Fußball spielen. Wenn man sie lässt und auch zulässt, dass sie sich freispielen können, dann werden sie schon sehr gefährlich. Dann kriegen sie Spielfreude auf dem Platz und sind technisch versiert. Ausnahmespieler haben sie auch dabei, wo sie 1 gegen 1 lösen können und durch einzelne Aktionen das Spiel entscheiden können.“
Weiter erklärt Dotchev: „Wir möchten mit einer guten Absicherung, mit kompakter Defensive verteidigen. Nicht die Räume freilassen. Wenn ich jetzt sehe, wie Darvich das Tor gegen Jahn Regensburg macht über außen, dass er zwei, drei Leute ausspielt und ins lange Eck reinschiebt. Das war wirklich eine gute Einzelaktion, die das Spiel letztendlich entschieden hat. Gegen Jahn Regensburg haben sie in zehn Minuten drei Tore gemacht. Wenn sie ins Rollen kommen, das ist genau das, was ich meine. Wir haben wieder eine Aufgabe gegen eine spielerisch sehr starke Mannschaft.“
Personal
Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David und Dominik Martinovic fehlen weiterhin aufgrund von Langzeitverletzungen. Auch Jan Boller, der sich im Spiel gegen Verl einen Kreuzbandriss zugezogen hat, wird längerfristig ausfallen.
Wetter
Für Mittwoch sind 12 °C und sonniges Wetter vorhergesagt.
Schiedsrichter
Lennart Kernchen
Tickets und Faninfos
Es werden ca. 400 Ulmer für das Spiel erwartet.
Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.
Alle wichtigen Faninfos rund um das Spiel gibt es hier