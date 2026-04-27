 2026-04-23T13:43:33.969Z

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SSV Ulm - Viktoria Köln: 2 x 2 VIP-Tickets zu gewinnen

Sei am Samstag, 2. Mai, live im Donaustadion dabei, wenn die Spatzen im Heimspiel der 3. Liga auf Fortuna Köln treffen.

von red · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Foto: IMAGO / Lucca Fundel
Foto: IMAGO / Lucca Fundel

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3. Liga
SSV Ulm
Viktoria Köln

Ein Traum kann wahr werden: Du bist beim vorletzten Saisonheimspiel des Drittligisten SSV Ulm im Donaustadion dabei und verfolgst das Spiel der Spatzen gegen den TSV Havelse zusammen mit einer Person deiner Wahl auf der Haupttribüne. Nicht nur das: Zu zweit dürft ihr die Vorzüge im VIP-Bereich genießen, angefangen von einem VIP-Parkplatz fürs Auto bis hin zum leckeren Essen. Dieser Traum kann wahr werden, denn FuPa verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das Match, das am Samstag, 2. Mai, um 16.30 Uhr beginnt.