SSV Ulm: Viele neue Gesichter beim Trainingsstart

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Beim SSV Ulm, Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest, hat der Trainingsstart den personellen Umbruch sichtbar gemacht. Zahlreiche neue Spieler und Funktionäre standen erstmals auf dem Platz oder im Umfeld der Mannschaft. Gleichzeitig haben viele Akteure den Verein nach dem Drittliga-Abstieg verlassen und fehlen künftig im Kader.

Mit Murat Isik, der von der TSG Balingen kommt, hat der SSV Ulm einen neuen Sportdirektor installiert. Mario Estasi wechselt vom SGV Freiberg als sportlicher Leiter zu den Spatzen, Daniel Jungwirth übernimmt nach seiner Zeit beim VfB Stuttgart das Amt des Cheftrainers. Auch auf dem Platz ist der Umbruch groß. Neu dabei sind unter anderem Paul-Philipp Besong von den Sportfreunden Siegen, Marco Gölz und Alexander Kopf vom FV Illertissen, Per Lockl von den Stuttgarter Kickers, Leon Müller und Steffen Meuer vom MSV Duisburg sowie Halim Eroglu von der TSG Balingen.

Zudem verstärken Benjamin Goller vom 1. FC Nürnberg, Tim Schmidt und Kim Bayer vom SGV Freiberg, Achitpol Keereerom vom TSV Schwaben Augsburg, Christopher Negele von der SpVgg Unterhaching, Oliver Wähling vom FC Blau-Weiß Linz, Radomir Novakovic von Eintracht Trier und Daniel Hülsenbusch vom VfL Bochum II den Kader.