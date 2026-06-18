SSV Ulm verpflichtet Stammtorhüter vom Regionalligisten

Der SSV Ulm 1846 Fussball hat Radomir Novaković verpflichtet. Der 26-jährige Torhüter wechselt vom SV Eintracht Trier nach Ulm und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.
Radomir Novaković wurde in Mönchengladbach geboren, spielte aber zunächst in Serbien, ehe er im Alter von zwölf Jahren nach Deutschland zurückkehrte und für den
1. FC Mönchengladbach und anschließend für die Borussia in der Jugend auflief.
Anschließend spielte er für Roda Kerkrade in den Niederlanden, den FC Indija in Serbien und Agia Napa auf Zypern.
Über die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 kam er zu Alemannia Aachen, mit der er 2024 in die 3. Liga aufstieg. Anschließend zog es ihn zu Eintracht Trier, dort wurde er in diesem Sommer Rheinland-Pokalsieger.
Für die serbische U19-Auswahl bestritt er eine Partie. Außerdem kann Radomir Novaković auf u.a. 81 Spiele in der Regionalliga zurückblicken.
Sportdirektor Murat Isik: „Rado ist 1,92m groß und hat eine super Ausstrahlung. Dazu bringt er viel Erfahrung in unterschiedlichsten Ligen mit und konnte außerdem schon international agieren. Wir freuen uns, dass er den Anfang in unserem Torhüter-Team macht.“
Radomir Novaković: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim SSV Ulm 1846 Fussball. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen einen klaren sportlichen Weg aufgezeigt, der mich überzeugt hat. Jetzt freue ich mich darauf, die Mannschaft und die Fans kennenzulernen und gemeinsam erfolgreich zu sein.“
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SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Marcel Seegert (Ziel unbekannt), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice)