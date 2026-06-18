SSV Ulm verpflichtet Stammtorhüter vom Regionalligisten

– Foto: SSV Ulm

Radomir Novaković wurde in Mönchengladbach geboren, spielte aber zunächst in Serbien, ehe er im Alter von zwölf Jahren nach Deutschland zurückkehrte und für den

1. FC Mönchengladbach und anschließend für die Borussia in der Jugend auflief.

Anschließend spielte er für Roda Kerkrade in den Niederlanden, den FC Indija in Serbien und Agia Napa auf Zypern.

Über die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 kam er zu Alemannia Aachen, mit der er 2024 in die 3. Liga aufstieg. Anschließend zog es ihn zu Eintracht Trier, dort wurde er in diesem Sommer Rheinland-Pokalsieger.

Für die serbische U19-Auswahl bestritt er eine Partie. Außerdem kann Radomir Novaković auf u.a. 81 Spiele in der Regionalliga zurückblicken.