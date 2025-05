SSV Ulm verpflichtet Offensivspieler aus der Regionalliga

Der 25-jährige wechselt vom FC Carl-Zeiss Jena zu den Spatzen und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30.06.2027. Vor seiner Zeit in Jena spielte Elias Löder für den Halleschen FC, Germania Halberstadt und den FC Erzgebirge Aue. Er bringt die Erfahrung aus 32 Drittligaspielen und 79 Regionalligaspielen mit an die Donau. In der aktuellen Saison erzielte der 1,83 große Löder in 14 Spielen vier Tore und bereitete sechs Treffer vor. Ein Jahr zuvor war Elias Löder mit 25 Treffern der erfolgreichste Torschütze aller Regionalligen.

Beim SSV Ulm 1846 Fußball trägt er künftig das Trikot mit der Rückennummer 25.