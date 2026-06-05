SSV Ulm verpflichtet jungen Regionalliga-Stürmer

– Foto: SSV Ulm

Halim Eroglu hat beim SSV Ulm 1846 Fussball einen Vertrag bis 2027 unterschrieben, der 21-Jährige kommt von der TSG Balingen.

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Unter SSV-Sportdirektor Murat Isik bestritt der Stürmer in den letzten beiden Spielzeiten 82 Spiele für die TSG Balingen und erzielte dabei 31 Tore (sechs Vorlagen). Halim Eroglu wurde im Nachwuchs der Stuttgarter Kickers und des VfB Stuttgart ausgebildet. Außerdem spielte er für den FC Esslingen. Die Regionalliga Südwest kennt Halim Eroglu aus 51 Spielen für Balingen und Stuttgart. 2022 konnte er mit den Kickers den wfv-Pokal gewinnen. Außerdem bestritt er drei Länderspiele für die türkische U20-Nationalmannschaft.

Sportdirektor Murat Isik: „Ich durfte Halim in den letzten Jahren bereits begleiten und weiß, welche Qualität er mitbringt. Er ist noch ein junger Spieler, der Entwicklungspotential hat, dem wir aber auch zutrauen, schnell zu funktionieren.“

Halim Eroglu: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim SSV Ulm 1846 Fussball. Der Verein hat große Ambitionen und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, gemeinsam erfolgreich zu sein. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft, das Umfeld und vor allem die Fans kennenzulernen.“