SSV Ulm verpflichtet Ersatz für den verletzten Johannes Reichert

Der Innenverteidiger stand für den SVW in 315 Spielen auf dem Platz, erzielte 27 Tore und bereitete fünf Treffer vor. Seit 2020 führte Marcel Seegert seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld.

Marcel Seegert wurde in den Nachwuchsleistungszentren der TSG Hoffenheim und des FSV Mainz 05 ausgebildet. Seine erste Profistation war der SV Waldhof Mannheim, 2017 wechselte der heute 31-Jährige zum SV Sandhausen, für den er in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam. 2019 wechselte der gebürtige Mannheimer zurück zum SV Waldhof und war seither zentraler Bestandteil der „Buwe“.

Beim SSV Ulm 1846 Fußball trägt Marcel Seegert künftig das Trikot mit der Nummer 21.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Wir konnten sehr schnell auf die schwere Verletzung von Jo Reichert reagieren und in Cello einen Spieler gewinnen, der über eine enorme Erfahrung in der 3. Liga verfügt und in unserer Defensive sofort weiterhelfen kann. Seine Führungsqualitäten und seine sportlichen Fähigkeiten hat er bereits unter Beweis gestellt.