SSV Ulm verpflichtet ehemaligen Bundesliga-Stürmer Der Neu-Regionalligist sichert sich die Dienste des erfahrenen Benjamin Goller. von red/pm · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Ulm

Der SSV Ulm 1846 Fußball setzt nach dem Abstieg aus der 3. Liga ein deutliches Zeichen für die Regionalliga-Saison: Benjamin Goller unterschreibt bis 2027. Der 27-jährige offensive Außenbahnspieler bringt Bundesliga-, Zweitliga- und internationale Erfahrung mit und soll den Spatzen als Unterschiedsspieler neue Qualität verleihen und Offensive sowie Kader spürbar stärken.

Benjamin Goller kommt mit einer beachtlichen Vita zum Drittliga-Absteiger nach Ulm. Seine fußballerische Laufbahn begann beim TSV Holzelfingen, anschließend führte ihn sein Weg über den VfL Pfullingen und die Stuttgarter Kickers zum FC Schalke 04. Dort wurde er nach der U19 zum Profi und kam unter anderem zu einem Einsatz in der Champions League. Später wechselte der Rechtsfuß zum SV Werder Bremen. Es folgten Leihen zum SV Darmstadt 98 und zum Karlsruher SC, ehe Goller zuletzt für den 1. FC Nürnberg auflief. In seiner bisherigen Laufbahn stehen 198 Spiele, 31 Tore und acht Vorlagen. Dazu kommen laut Vereinsangaben zehn Bundesliga- und 98 Zweitliga-Einsätze. Für deutsche U-Nationalmannschaften absolvierte er 14 Partien.