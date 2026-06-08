SSV Ulm verpflichtet ehemaligen Bundesliga-Stürmer

Der SSV Ulm 1846 Fußball setzt nach dem Abstieg aus der 3. Liga ein deutliches Zeichen für die Regionalliga-Saison: Benjamin Goller unterschreibt bis 2027. Der 27-jährige offensive Außenbahnspieler bringt Bundesliga-, Zweitliga- und internationale Erfahrung mit und soll den Spatzen als Unterschiedsspieler neue Qualität verleihen und Offensive sowie Kader spürbar stärken.
Benjamin Goller kommt mit einer beachtlichen Vita zum Drittliga-Absteiger nach Ulm. Seine fußballerische Laufbahn begann beim TSV Holzelfingen, anschließend führte ihn sein Weg über den VfL Pfullingen und die Stuttgarter Kickers zum FC Schalke 04. Dort wurde er nach der U19 zum Profi und kam unter anderem zu einem Einsatz in der Champions League.
Später wechselte der Rechtsfuß zum SV Werder Bremen. Es folgten Leihen zum SV Darmstadt 98 und zum Karlsruher SC, ehe Goller zuletzt für den 1. FC Nürnberg auflief. In seiner bisherigen Laufbahn stehen 198 Spiele, 31 Tore und acht Vorlagen. Dazu kommen laut Vereinsangaben zehn Bundesliga- und 98 Zweitliga-Einsätze. Für deutsche U-Nationalmannschaften absolvierte er 14 Partien.
Besonders in der 2. Bundesliga sammelte Benjamin Goller über mehrere Jahre wertvolle Erfahrung. Für den Karlsruher SC, den SV Darmstadt 98 und den 1. FC Nürnberg kam er regelmäßig zum Einsatz. In der Saison 2023/2024 absolvierte er für Nürnberg 31 Zweitliga-Spiele, erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.
Sportdirektor Murat Isik sieht in Goller einen Spieler, der aus der Region kommt und mit Qualität sowie Erfahrung weiterhelfen kann. Der Neuzugang selbst betont, dass er es kaum erwarten könne, nach über einem Jahr wieder Fußball zu spielen. Für den SSV Ulm ist die Verpflichtung damit ein wichtiger Baustein beim Neuaufbau nach dem Abstieg und dem Neustart in der Regionalliga Südwest.