SSV Ulm verpflichtet Abu-Bekir Ömer El-Zein vom 1. FC Magdeburg

– Foto: Imago

Der Drittligist SSV Ulm präsentiert einen Zugang. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Abu El-Zein wechselt nach Ulm Zum Start in das neue Jahr kann der SSV Ulm 1846 Fußball Abu-Bekir Ömer El-Zein begrüßen. Der 22-Jährige wechselt vom 1. FC Magdeburg zu den Spatzen.

Am heutigen Freitag ist er mit der Mannschaft ins Trainingslager in die Türkei gereist und trifft dort im Testspiel am 09.01. direkt auf seinen bisherigen Club. Abu El-Zein wurde bei Borussia Dortmund ausgebildet und wechselte dann zum SV Sandhausen. 30 Partien bestritt der gebürtige Essener für den SVS in der 3. Liga. 2024 folgte der Wechsel zum 1. FC Magdeburg, wo er 36 mal in der 2. Bundesliga auflief. In der aktuellen Saison kam der offensive Mittelfeldspieler in 12 Spielen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nordost zum Einsatz.