SSV Ulm verpflichtet Abu-Bekir Ömer El-Zein vom 1. FC Magdeburg

Der Drittligist SSV Ulm präsentiert einen Zugang. Hier sind die Infos des Vereins dazu:
Abu El-Zein wechselt nach Ulm
Zum Start in das neue Jahr kann der SSV Ulm 1846 Fußball Abu-Bekir Ömer El-Zein begrüßen. Der 22-Jährige wechselt vom 1. FC Magdeburg zu den Spatzen.
Am heutigen Freitag ist er mit der Mannschaft ins Trainingslager in die Türkei gereist und trifft dort im Testspiel am 09.01. direkt auf seinen bisherigen Club.
Abu El-Zein wurde bei Borussia Dortmund ausgebildet und wechselte dann zum SV Sandhausen. 30 Partien bestritt der gebürtige Essener für den SVS in der 3. Liga. 2024 folgte der Wechsel zum 1. FC Magdeburg, wo er 36 mal in der 2. Bundesliga auflief. In der aktuellen Saison kam der offensive Mittelfeldspieler in 12 Spielen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nordost zum Einsatz.
Beim SSV wird er die Rückennummer 26 tragen, der Vertrag läuft bis zum 30.06.2027.
SSV-Geschäftsführer Stephan Schwarz: „Abu ist ein weiterer Baustein für unsere punktuelle Verstärkung. Er bringt die offensiven Eigenschaften mit, die wir brauchen und wir sind überzeugt, dass er uns helfen wird. Uns war wichtig, dass wir den Transfer noch vor dem Trainingslager finalisieren können, damit er sich in den nächsten Tagen gleich gut in unsere Mannschaft einfügen kann.“
Abu El-Zein: „Ich freue mich, zurück in der 3. Liga zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen geben mir ein gutes Gefühl, dass wir hier die Ziele erreichen können. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen und mich voll einbringen.“
