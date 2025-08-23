SSV Ulm verliert in Überzahl beim MSV Duisburg

Der SSV Ulm 1846 Fußball verliert in der 3. Liga beim MSV Duisburg mit 1:2. Das Tor für den SSV erzielte Elias Löder.

Ausgangslage Nach fast genau 2 Jahren ist der SSV Ulm 1846 Fußball wieder zu Gast in Duisburg. Am 3. Spieltag treffen die Spatzen in der Schauinsland-Reisen-Arena auf die einzige Mannschaft, die beide Ligaspiele gewinnen konnte. Geleitet wird die Partie von Koki Nagamine, der einer der beiden japanischen Schiedsrichter ist, die im Zuge einer deutsch-japanischen Partnerschaft, Spiele in der 3. Liga pfeifen.

10′ Ein Abschluss von Chessa landet im Tor. Der Schiedsrichter hatte aber schon zuvor auf Handspiel von Röser entschieden.

Spielverlauf 2′ Chessa erobert den Ball und schickt Löder, der aus kurzer Distanz ins lange Eck abschließt. Braune kann mit einem Fuß-Reflex abwehren.

23′ Tor für den MSV Duisburg. 1:0. Viet schlägt eine Flanke aus dem Halbfeld, die am langen Pfosten Hahn findet, der einnickt.

26′ Borkowski sieht nach einem Foul an Kölle die gelbe Karte. Bei Kölle geht es nicht weiter.

29′ Marcel Wenig kommt für den verletzten Niklas Kölle.

33′ Viet hat über links viel Platz und läuft aufs Ulmer Tor zu. Er braucht allerdings zu lange, sodass Seegert letztendlich zur Ecke klären kann.

34′ Die Ecke wird auch gefährlich. Boller kann Borkowskis Abschluss abblocken.

45′ Borkowski versucht es aus der zweiten Reihe. Ortag kann den Ball aber sicher parieren.

45′ Platzverweis für Duisburg. Röser will einen Einwurf schnell ausführen, doch Borkowski spitzelt den Ball weg und sieht die gelb-rote Karte.

56′ Löder versucht es aus spitzem Winkel, aber sein Abschluss ist kein Problem für Braune.

63′ Becker kommt im Strafraum zum Abschluss, der aber von Coskun zur Ecke abgefälscht wird.

65′ Röser will im Strafraum querlegen, doch der Ball landet wieder bei ihm. Dann versucht er es selbst, aber auch sein Abschluss wird geblockt.

71′ Ortags Pass im Aufbauspiel landet bei Sussek. Der kommt im Strafraum zum Abschluss, scheitert aber an Ortag, der seinen Fehler wieder gut macht.

72′ Erneut ein Fehler im Ulmer Aufbauspiel. Wieder kommt Sussek zum Abschluss, der diesmal links am Tor vorbei geht.

77′ Tor für Ulm. Ein abgefälschter Fernschuss von Seegert landet bei Löder, der frei vor Braune steht und einschiebt.

83′ Töpken setzt sich nach einem Freistoß von Noß durch, köpft aber vorbei.

86′ Symalla zieht über links in den Strafraum und schließt ab. Der Ball geht knapp über das Tor.

90′ Tor für Duisburg. Symalla verlängert auf Töpken. Der zieht einmal auf und schiebt dann links unten ein.





Fazit & Ausblick

Der SSV Ulm 1846 Fußball verliert auswärts in Duisburg mit 2:1. Nachdem man die Überzahl in der zweiten Halbzeit lange nicht nutzen konnte, muss man am Ende sogar noch das bittere 2:1 hinnehmen und fährt ohne Punkte nach Hause. Für die Spatzen geht es nächsten Sonntag um 13.30 Uhr zu Hause gegen Waldhof Mannheim weiter. Tickets für das Spiel gibt es hier