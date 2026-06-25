SSV Ulm: Veränderte Rahmenbedingen beim ersten Testspiel Der erste Test des Regionalligisten findet aber statt. Zudem gibt es eine Hiobsbotschaft. von red/pm · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

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Der SSV Ulm, Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest, bestreitet sein erstes Testspiel der Vorbereitung beim FC Straß. Wegen der hohen Temperaturen wird die Partie am Sonntag unter angepassten Bedingungen ausgetragen: Anpfiff ist um 18 Uhr, gespielt werden zweimal 30 Minuten mit Trinkpausen in jeder Halbzeit.

So., 28.06.2026, 18:00 Uhr FC Straß FC Straß SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 18:00 live PUSH

Nach intensivem Austausch zwischen dem FC Straß und dem SSV Ulm 1846 Fußball bleibt das Freundschaftsspiel auf dem Gelände des Kreisligisten angesetzt. Die Partie war ursprünglich unter anderen Rahmenbedingungen geplant, wird nun aber an die aktuelle Wetterlage angepasst. Statt zur ursprünglich vorgesehenen Zeit beginnt das Spiel erst am Sonntagabend um 18 Uhr. Zudem wird die Spielzeit auf zweimal 30 Minuten verkürzt. In beiden Halbzeiten ist jeweils eine Trinkpause vorgesehen. Beide Vereine halten die generelle Absetzung von Spielen durch den Württembergischen Fußballverband für nachvollziehbar, insbesondere mit Blick auf Jugendturniere und Veranstaltungen in der Mittagssonne. Durch die veränderten Bedingungen sehen FC Straß und SSV Ulm die Durchführung des Testspiels jedoch als verantwortbar an. Die Anpassungen wurden nach Vereinsangaben auch mit dem eingeteilten Schiedsrichterteam und der Schiedsrichtergruppe besprochen, zudem wurde der Verband informiert.