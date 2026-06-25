SSV Ulm: Veränderte Rahmenbedingen beim ersten Testspiel

Der SSV Ulm, Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest, bestreitet sein erstes Testspiel der Vorbereitung beim FC Straß. Wegen der hohen Temperaturen wird die Partie am Sonntag unter angepassten Bedingungen ausgetragen: Anpfiff ist um 18 Uhr, gespielt werden zweimal 30 Minuten mit Trinkpausen in jeder Halbzeit.
Nach intensivem Austausch zwischen dem FC Straß und dem SSV Ulm 1846 Fußball bleibt das Freundschaftsspiel auf dem Gelände des Kreisligisten angesetzt. Die Partie war ursprünglich unter anderen Rahmenbedingungen geplant, wird nun aber an die aktuelle Wetterlage angepasst. Statt zur ursprünglich vorgesehenen Zeit beginnt das Spiel erst am Sonntagabend um 18 Uhr. Zudem wird die Spielzeit auf zweimal 30 Minuten verkürzt. In beiden Halbzeiten ist jeweils eine Trinkpause vorgesehen.
Beide Vereine halten die generelle Absetzung von Spielen durch den Württembergischen Fußballverband für nachvollziehbar, insbesondere mit Blick auf Jugendturniere und Veranstaltungen in der Mittagssonne. Durch die veränderten Bedingungen sehen FC Straß und SSV Ulm die Durchführung des Testspiels jedoch als verantwortbar an. Die Anpassungen wurden nach Vereinsangaben auch mit dem eingeteilten Schiedsrichterteam und der Schiedsrichtergruppe besprochen, zudem wurde der Verband informiert.
Für den FC Straß hat die Begegnung eine besondere Bedeutung. Der Verein hatte das OPTI-Heimspiel durch die meistgekauften Tickets in der vergangenen Saison gewonnen und die Veranstaltung über Wochen vorbereitet. Eine Absage hätte den Kreisligisten erheblich getroffen. Auf dem Sportgelände sollen ausreichend Verpflegungsstellen für die Zuschauer bereitstehen, auch die Spieler sollen während der Partie umfassend versorgt werden.
Für den SSV Ulm ist das Spiel der erste Test in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Südwest. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga beginnt für die Spatzen damit auch sportlich ein neuer Abschnitt. Tickets gibt es am Sonntagabend noch an der Tageskasse.
Eine Hiobsbotschaft gibt es für den SSV Ulm allerdings: Tim Schmidt hat sich beim Trainingsauftakt eine Adduktorenverletzung zugezogen und wird für mehrere Wochen ausfallen.
Dies ergaben die Untersuchungen.