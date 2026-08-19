SSV Ulm unter Druck, Stuttgarter Kickers erwarten SC Freiburg II

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Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 1846 Fußball SG Barockstadt Fulda Lehnerz SG Barockstadt Fulda Lehnerz 14:00 live PUSH

Der SSV Ulm 1846 Fußball steht nach dem Abstieg aus der 3. Liga schon früh unter Druck. Auf das 2:4 bei den Stuttgarter Kickers folgte zu Hause ein 0:2 gegen Kickers Offenbach. Beide Gegentreffer fielen dabei noch vor der Pause. Null Punkte und 2:6 Tore bedeuten nach zwei Runden Rang 17 und damit einen der vier Abstiegsplätze. Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz reist mit drei Punkten an. Nach dem Auftaktsieg in Trier verlor Fulda gegen den SV Sandhausen mit 3:4. Die Mannschaft musste dabei einem deutlichen Rückstand hinterherlaufen und kam noch einmal heran. Ulm braucht dringend den ersten Ertrag, Fulda kann mit einem Auswärtssieg seinen Platz im Tabellenmittelfeld festigen.

Der FSV Frankfurt musste am zweiten Spieltag eine besonders späte Niederlage hinnehmen. Bei FSV Mainz 05 II stand es bis tief in die Nachspielzeit 1:1, ehe ein Foulelfmeter in der fünften Zusatzminute das 1:2 besiegelte. Nach dem 2:2 zum Auftakt besitzt Frankfurt damit nur einen Punkt und steht mit 3:4 Toren auf Rang 14. Auch FC-Astoria Walldorf wartet auf den ersten Sieg. Gegen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern II reichte es trotz dreimaliger Führung nur zu einem 3:3. Walldorf steht ebenfalls bei einem Punkt und liegt mit 4:5 Toren auf Rang 13. Das direkte Duell bietet beiden die Gelegenheit, einen bislang unbefriedigenden Saisonbeginn erstmals entscheidend aufzuwerten.

Di., 01.09.2026, 19:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel SV Eintracht Trier 05 SV Eintracht Trier 05 19:00 live PUSH

Der KSV Hessen Kassel muss eine deutliche Niederlage verarbeiten. Nach dem 3:0 zum Auftakt gegen Eintracht Frankfurt II führte Kassel in Freiburg früh, verlor beim SC Freiburg II anschließend aber noch mit 1:5. Drei Punkte und 4:5 Tore bedeuten Rang neun. SV Eintracht Trier 05 schlug dagegen nach seiner Auftaktniederlage zurück. Beim Aufsteiger VfR Mannheim gewann Trier 2:1, wobei der entscheidende Treffer erst in der ersten Minute der Nachspielzeit fiel. Mit drei Punkten und 2:2 Toren steht die Eintracht auf Rang acht direkt vor Kassel. Beide sind damit punktgleich, kommen aber mit vollkommen gegensätzlichen Gefühlen in diese Partie.

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers SC Freiburg SC Freiburg II 14:00 live PUSH

Die Stuttgarter Kickers gehören zu den drei makellosen Mannschaften. Nach dem 4:2 gegen Ulm gewann Stuttgart auch bei Eintracht Frankfurt II mit 3:2. Eine frühe 2:0-Führung ging zwischenzeitlich verloren, doch in der 71. Minute fiel der entscheidende Treffer. Sechs Punkte und 7:4 Tore bedeuten Rang zwei. Der SC Freiburg II kommt mit dem Rückenwind eines 5:1 gegen KSV Hessen Kassel. Nach frühem Rückstand drehte Freiburg die Partie innerhalb weniger Minuten und baute den Vorsprung nach der Pause deutlich aus. Mit vier Punkten und 6:2 Toren liegt der Sport-Club auf Rang vier. Stuttgart verteidigt den perfekten Start, Freiburg kann mit einem Auswärtssieg am direkten Konkurrenten vorbeiziehen.

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr SV Sandhausen SV Sandhausen FC 08 Homburg FC 08 Homburg 14:00 PUSH

Der SV Sandhausen ist nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen. Auf das 2:2 gegen Steinbach folgte ein torreiches 4:3 bei der SG Barockstadt Fulda Lehnerz. Mit vier Punkten und 6:5 Toren steht Sandhausen auf Rang fünf und befindet sich damit unmittelbar hinter der Spitzengruppe. Der FC 08 Homburg musste dagegen beim Tabellenführer SGV Heilbronn-Freiberg ein 0:3 hinnehmen. Nach dem Auftaktsieg gegen Mainz blieb Homburg diesmal ohne Treffer und sah in der Schlussphase zudem Gelb-Rot. Drei Punkte und 2:4 Tore bedeuten Rang zehn. Sandhausen kann seinen ungeschlagenen Beginn fortsetzen, während Homburg nach dem klaren Rückschlag eine schnelle Antwort benötigt.

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr Kickers Offenbach Kickers Offenbach FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 II 14:00 PUSH

Kickers Offenbach hat die ersten beiden Aufgaben gewonnen. Nach dem 2:1 gegen Walldorf setzte sich Offenbach beim SSV Ulm 1846 Fußball mit 2:0 durch. Beide Treffer fielen noch vor der Halbzeit. Sechs Punkte und 4:1 Tore bringen Rang drei und halten Offenbach im Gleichschritt mit Freiberg und den Stuttgarter Kickers. FSV Mainz 05 II hat nach der Auftaktniederlage den ersten Sieg gefeiert. Gegen den FSV Frankfurt fiel die Entscheidung zum 2:1 erst in der fünften Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter. Drei Punkte und 3:3 Tore bedeuten Rang sieben. Offenbach kann den perfekten Start verlängern, Mainz mit einem Erfolg erstmals unmittelbar in die obere Tabellenregion vorstoßen.

Aufsteiger VfR Aalen ist nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen, wartet aber weiterhin auf den ersten Sieg. Nach dem 1:1 gegen Freiburg holte Aalen auch beim TSV Steinbach Haiger ein 1:1. Die Mannschaft führte bis zur 80. Minute. Zwei Punkte und 2:2 Tore bedeuten Rang zwölf. Für Eintracht Frankfurt II ist der Einstieg deutlich schwieriger verlaufen. Nach dem 0:3 in Kassel verlor der Aufsteiger auch gegen die Stuttgarter Kickers, diesmal knapp mit 2:3. Frankfurt machte dabei aus einem frühen 0:2 noch ein 2:2, kassierte später aber den entscheidenden Gegentreffer. Null Punkte und 2:6 Tore bedeuten den letzten Platz. Aalen sucht den ersten Sieg, Frankfurt dringend den ersten Punkt.

Der 1. FC Kaiserslautern II hat nach dem 0:5 zum Auftakt beim zweiten Versuch den ersten Punkt geholt. Bei FC-Astoria Walldorf kam der Aufsteiger dreimal nach einem Rückstand zurück und erkämpfte sich ein 3:3. Mit einem Punkt und 3:8 Toren steht Kaiserslautern auf Rang 16 und damit derzeit auf einem Abstiegsplatz. Der TSV Steinbach Haiger ist noch ungeschlagen, hat allerdings beide Spiele unentschieden beendet. Nach dem 2:2 in Sandhausen folgte ein 1:1 gegen VfR Aalen, bei dem Steinbach erst in der 80. Minute ausglich. Zwei Punkte und 3:3 Tore bedeuten Rang elf. Kaiserslautern sucht den ersten Sieg, Steinbach will aus zwei Remis endlich drei Punkte machen.