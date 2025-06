SSV Ulm: Torwart bleibt und zwei Zugänge

– Foto: SSV Ulm

Fünf Neuzugänge stehen zum aktuellen Zeitpunkt fest, ein bisheriger Spieler hat nun seinen Vertrag verlängert. Zum Neustart in der dritten Liga soll zudem ein neuer Wind ins Donaustadion kommen, in der Mannschaft, aber auch im Trainerteam von Cheftrainer Robert Lechleiter. Mit Matthias Lust als Co-Trainer und Christoph Kappel als Co-Trainer Analyse kann der SSV Ulm 1846 Fußball zwei wichtige Positionen weit vor dem Trainingsstart am 23. Juni mit sehr erfahrenen Personen besetzen.



Auf der gestrigen Mitgliederversammlung verkündete Geschäftsführer Markus Thiele den anwesenden Mitgliedern exklusiv, dass Marvin Seybold beim SSV Ulm 1846 Fußball bleiben wird. Marvin Seybold trug bereits im Nachwuchs das SSV-Trikot und ist seit 2020 Teil des Profikaders. Er hat einen Vertrag bis zum 30.06.2026 unterschrieben. In bisher drei Pflichtspielen stand er im Tor, unter anderem in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München, als er noch in der ersten Halbzeit eingewechselt wurde.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Mit der Vertragsverlängerung von Marv haben wir einen weiteren Spieler, der unsere Werte verinnerlicht hat, in Ulm halten können. Marv hat sich in den vergangenen Jahren immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und war da, wenn er gebraucht wurde. Wir sind froh, dass er bei uns bleibt.“ Marvin Seybold: „Ich bin stolz darauf, weiterhin ein Teil dieses einzigartigen Vereins und Teams zu sein und freue mich auf die kommende Saison! Das Vertrauen des Clubs sowie die Unterstützung der Fans des SSV Ulm 1846 Fußball bedeuten mir viel. Auf eine gemeinsam erfolgreiche Spielzeit 25/26!“