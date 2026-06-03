SSV Ulm: Timo Wenzel und Alexander Käs verlängern

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat die Verträge von U19-Trainer Timo Wenzel und U17-Trainer Alexander Käs verlängert. Diese laufen nun bis 2027 bzw. 2028. Damit setzen die Spatzen weiter auf Kontinuität im Nachwuchsleistungszentrum, auch die Co-Trainer Max Kohlenberg (U19) und Waldemar Schaab (U17) bleiben an Board.
Beide Cheftrainer identifizieren sich vollkommen mit dem Verein. Timo Wenzel übernahm im Winter die U19 und führte sie durch eine erfolgreiche Rückrunde in der Liga A, nur knapp scheiterte seine Mannschaft am Achtelfinale um die deutsche Meisterschaft. Der Ex-Profi und gebürtige Ulmer spielte einst selbst im Nachwuchs der Spatzen. Alexander Käs geht bereits in seine dritte Saison in Ulm und konnte durch seine strukturierte und erfolgreiche Arbeit die Spieler stets weiterentwickeln.
Sportdirektor Murat Isik: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Timo und Alex über den Sommer hinaus verlängern konnten. Beide haben in der Vergangenheit sehr gute Arbeit geleistet. Umso schöner ist es, dass wir zusammen in die neue Saison gehen. Sie passen aufgrund ihrer Fußballexpertise, aber auch ihrer zwischenmenschlichen Art perfekt zu uns und unserem Verein und können sich mit unserem Weg identifizieren.“
Timo Wenzel: „Ich freue mich sehr, meinen Weg beim SSV Ulm 1846 Fussball weiterzugehen und auch in der kommenden Saison mit der U19 arbeiten zu dürfen. Die tägliche Arbeit mit den jungen Spielern macht mir große Freude, weil in Ulm enorm viel Potenzial vorhanden ist und viele talentierte Jungs den Sprung in den höheren Bereich schaffen können. Es erfüllt mich mit Stolz, meine Erfahrungen aus 30 Jahren Profifußball und Trainerdasein an die Spieler meiner Heimatstadt weiterzugeben und sie auf ihrem Weg bestmöglich zu begleiten.“
Alex Käs: „Der SSV ist mir in den letzten beiden Jahren wirklich ans Herz gewachsen. Dazu hatte ich gute Gespräche mit den Verantwortlichen und fühle mich hier im NLZ sehr wohl. Von dem her musste ich nicht lange überlegen und freue mich auf zwei weitere Jahre hier in Ulm. Gemeinsam mit allen Beteiligten wollen wir an die beiden erfolgreichen Spielzeiten anknüpfen und die Jungs bestmöglich auf den nächsten Schritt in ihrer Karriere vorbereiten.“