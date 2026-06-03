SSV Ulm: Timo Wenzel und Alexander Käs verlängern U19-Trainer und U17-Trainer bleiben dem Absteiger aus der 3. Liga und zukünftigen Regionalligisten erhalten. von red/pm · Heute, 11:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Ulm

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat die Verträge von U19-Trainer Timo Wenzel und U17-Trainer Alexander Käs verlängert. Diese laufen nun bis 2027 bzw. 2028. Damit setzen die Spatzen weiter auf Kontinuität im Nachwuchsleistungszentrum, auch die Co-Trainer Max Kohlenberg (U19) und Waldemar Schaab (U17) bleiben an Board.







Beide Cheftrainer identifizieren sich vollkommen mit dem Verein. Timo Wenzel übernahm im Winter die U19 und führte sie durch eine erfolgreiche Rückrunde in der Liga A, nur knapp scheiterte seine Mannschaft am Achtelfinale um die deutsche Meisterschaft. Der Ex-Profi und gebürtige Ulmer spielte einst selbst im Nachwuchs der Spatzen. Alexander Käs geht bereits in seine dritte Saison in Ulm und konnte durch seine strukturierte und erfolgreiche Arbeit die Spieler stets weiterentwickeln. Sportdirektor Murat Isik: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Timo und Alex über den Sommer hinaus verlängern konnten. Beide haben in der Vergangenheit sehr gute Arbeit geleistet. Umso schöner ist es, dass wir zusammen in die neue Saison gehen. Sie passen aufgrund ihrer Fußballexpertise, aber auch ihrer zwischenmenschlichen Art perfekt zu uns und unserem Verein und können sich mit unserem Weg identifizieren.“